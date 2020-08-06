«Билеты подорожали в два раза»: «уральский Бетховен» не может улететь в Америку на операцию из-за коронавируса

Алексею 16 лет. Фото: Галина Соловьева

О музыканте из Нижнего Тагила, шестнадцатилетнем Алексее Рудакове, мы рассказывали год назад. Старшеклассник не слышит с самого рождения, но это не мешает парню играть на фортепьяно и гитаре. Пару лет назад у семьи мальчика появилась надежда обрести слух. В одной из американских клиник есть врач, который берется за сложные случаи и делает операции на ухо. Мало того, что само лечение стоит десятки тысяч долларов, так теперь Алексей не может улететь из-за пандемии коронавируса.

«Я ХОЧУ СЛЫШАТЬ ЭТОТ МИР»

В детстве Алексею диагностировали гипоплазию ушных раковин, атрезию слуховых проходов и двустороннюю тугоухость II и III степени. Слышит мир парень только через слуховой аппарат. Но устройство, которое стоит полмиллиона рублей, нужно менять раз в четыре года. Для семьи Рудаковых, где оба родителя на пенсии и бывшие учителя, такая сумма не подъемная. Да и меня устройство придется всю жизнь.

- Леша для нас был долгожданным ребенком, он родился через девять лет после старшей сестры. Во время беременности врачи не выявили никаких отклонений, - вспоминает Марина Рудакова, мама Алексея.

Этот мир Алексей Рудаков слышит через специальный аппарат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но не смотря на свою инвалидность, подросток ходит в обычную школу, учится прилежно, имеет много друзей. А с самого детства у Алексея появилась любовь к музыке. Год назад он окончил музыкальную школу по классу фортепьяно, а теперь осваивает гитару. Ну прям, как настоящий Бетховен, правда, уральский.

Помимо музыки Леша мечтает заниматься спортом, но из-за слуха парня не берут ни в одну секцию.

- Я бы хотел заниматься борьбой или футболом, но меня не пускают на соревнования. Я просто хочу быть таким же, как все. Я хочу быть обычным, - признается Алексей.

ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС, ОПЕРАЦИЯ БУДЕТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Надежда появилась, когда мама мальчика Марина Рудакова узнала об уникальном хирурге из Америки. Он делает операции на уши, даже уже взрослым. Процедура не простая, так как из-за возврата новое ухо тяжелее приживается. Стоит операция 85 тысяч долларов, чтобы вернуть слух на одну сторону. В клинике согласились помочь Алексею и за полгода парню сумели собрать нужную сумму. В августе 2019 ему сделали операцию на одно уха. Реабилитация прошла успешно.

- Мы открыли сбор средств на вторую операцию сразу после первой. Хотели лететь в Штаты в мае, забронировали дату. Но все пошло не по плану, сначала сбор шел тяжело, потом началась пандемия коронавируса. Мы уже хотели отказываться. В клинике большая очередь на эту операцию. Если переносить сейчас, то сделать ее можно будет только в 2021 году, - объясняет Марина Рудакова.

Недавно случилось чудо: всю сумму на операцию пожертвовала компания РМК, которую возглавляет уральский олигарх Игорь Алтушкин.

Парень профессионально играет на гитаре и фортепьяно. Фото: Галина Соловьева

Прооперировать Алексея Рудакова смогут 17 августа. Но появилась новая проблема. В Америке семья должна провести целый месяц, чтобы мальчик был под присмотром врачей. В общую сумму сбора 5 942 000 рублей был включен перелет и проживание. Сейчас не хватает 168 тысяч рублей. Кроме этого, из-за пандемии билеты на самолет выросли в цене.

- Мы смотрим билеты каждый день. Цены на билеты выросли в два раза, - говорит женщина.

Если вы хотите помочь Алексею Рудакову из Нижнего Тагила, оставляем координаты. Сбор идет на сайте благотворительного фонда «Православная служба милосердия». Сделать пожертвование можно по ссылке.

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