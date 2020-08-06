В Екатеринбурге рядом с туберкулезным диспансером устроили подпольную вечеринку фанатов Макса Коржа

Массовые мероприятия на Среднем Урале запрещены. Фото: СОЦСЕТИ

Не у всех в Екатеринбурге хватает выдержки без ночных клубов и концертов в условиях пандемии коронавируса. В этом году любимец молодежи Макс Корж должен был дать концерт в уральской столице в рамках стадионного тура, но из-за ограничений его пришлось перенести на следующий год.

Но для любителей шумных вечеринок это не проблема, поэтому фанаты решили арендовать коттедж рядом с туберкулезным диспансером и устроили там массовую тусовку.

Сборы гостей начались ранним вечером, но к наступлению темноты коттедж был забит полностью. Терпеть шумных соседей посреди рабочей недели жители района не стали и вызвали полицию. Наряд ППС быстро остудил пыл нарушителей.

- Поступило сообщение о нарушении тишины со стороны граждан, находившихся на территории частного дома на улице Волжская. После прибытия наряда полиции шум был устранён. По факту инцидента полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято решение, предусмотренное действующим законодательством, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Организаторы вечеринки не отчаялись и продолжили кутеж сначала на улицах частного сектора, а затем распитием пива в центре города.