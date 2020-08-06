В Екатеринбурге растут цены на вторичное жилье: с чем это связано

Вторичное жилье в Екатеринбурге по-прежнему в цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за последнюю неделю июля 2020 года специалисты Уральской палаты недвижимости зафиксировали рост средней цены на вторичное жилье на 0,1%, в целом за месяц показатель вырос на 0,4%.

Так, на конец месяца средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в уральской столице составила 73 096 рублей.

- Перераспределение спроса в пользу новостроек стало возможным благодаря программе льготного кредитования. И пока это поддерживает спрос на рынке строящегося жилья на высоком уровне. Оборот вторичного рынка в 2020 году до последнего времени снижался, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель Аналитического отдела «Уральской палаты недвижимости» Михаил Хорьков. - Несмотря на это, на нем сохраняется очень слабая, но положительная динамика. Связано это с тем, что выбор квартир в этом сегменте не растет. А ротация ликвидных предложений остается низкой. Поэтому покупатели, которые выходят на вторичный рынок с конкретными целями пока не могут диктовать условия продавцам. На рынке сложилась ситуация неустойчивого равновесия.

Рынок недвижимости в Екатеринбурге продолжает активно развиваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В базе данных УПН за месяц объем предложений сократился на 3,2%, сейчас на продажу выставлено 7 580 квартир. А вот комнат стали продавать на 0,5% больше, чем в июне 2020 года: 1 100 предложений на вторичном рынке жилья.

Комнаты в «коммуналках» сегодня выставляют по цене 60 308 рублей за квадратный метр. То есть за месяц стоимость таких объектов на вторичном рынке подросла на 0,4%.

Прибавили в цене на 0,4% и квартиры в пригороде Екатеринбурге. Сегодня средняя цена одного «квадрата» здесь составляет 55 404 рубля.

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