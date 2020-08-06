Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 августа 2020 года

В Екатеринбурге жарко, но многие по-прежнему носят маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 183 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по числу зараженных граждан стала уральская столица: +93.

Также за сутки новые заболевшие зарегистрированы в Алапаевске, Нижнем Тагиле, Ирбите, Красноуральске, Первоуральске, Ревде, Невьянске, Среднеуральске, Туринске, Тугулыме, Каменске-Уральском, Качканаре.

Всего с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале заразились 21 725 жителей региона.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На сегодняшний день в инфекционных отделениях больниц и госпиталей остаются 3 438 пациентов, из которых 112 человек находятся в тяжелом состоянии, 110 размещены в палатах интенсивной терапии, 64 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки из больниц выписали 95 человек, всего с начала пандемии – 18 224 уральца полностью излечились от коронавируса.

Также пополнилась печальная статистика смертей от COVID-19 в Свердловской области: семь смертей за сутки и 307 - общее число летальных исходов.

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