«Успеваем отдохнуть по-полной»: Антон Шипулин вместе с семьей вылечился от COVID-19

Фото: Антон Шипулин в Instagram

В конце июля у депутата Госдумы Антона Шипулина подтвердился коронавирус. И не только у него, но и у его тещи, жены и младшей дочки. Заразу семья подхватила во время отдыха в Сочи, причем сам биатлонист приезжал к ним только на выходные – все остальное время он был занят на работе в Москве.

- Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом – теща и жена, - написал тогда депутат на своей странице в Instagram. – Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный.

Сам Шипулин, как его дочка и теща, перенесли болезнь в легкой форме, а вот его супругу Луизу пришлось госпитализировать в больницу. Уже на лечении на нее обрушился шквал ненависти от подписчиков в соцсетях – из-за того, что в ее палате был установлен индивидуальный санузел. Молодой маме пришлось отбиваться от гневных комментариев и записать видео.

Накануне, 5 августа, Антон Шипулин сообщил радостную новость – вся его семья полностью вылечилась. Прошло полторы недели.

- Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты – коронавируса нет, мы все здоровы! – Обрадовал он подписчиков. – Послезавтра собираемся вылетать домой. Поэтому сейчас успеваем отдохнуть по-полной, чтобы хоть как-то компенсировать упущенное время отпуска. Сегодня был такой замечательный день с семьей.

Депутат отдельно поблагодарил медиков сочинской больницы и сотрудников Роспотребнадзора за их труд и самоотдачу. А также пожелал подписчикам крепкого здоровья. «Впереди еще целый месяц лета, успевайте отдохнуть и набраться сил. Но обязательно берегите себя и очень внимательно относитесь к своему здоровью», - подытожил Шипулин.

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