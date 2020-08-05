Как вернуть деньги за сгоревшие авиабилеты: рассказывает уральская транспортная прокуратура

Пандемия коронавируса подпортила планы на отпуск многих россиян. У кого-то отменилась поездка за границу, у кого-то командировка или визит на родину. В марте закрыли границы, а затем и вовсе, чтобы прилететь в другой город, необходимо было пересидеть две недели на карантине и многие авиакомпании либо перенесли рейсы, либо отменили их. Как вернуть деньги за билеты? Как зачесть стоимость билета в счет другого полета, рассказала Мария Антонова, старший помощник Уральского транспортного прокурора и Вера Гасникова, пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 фм).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕЙС ОТМЕНЕН?

Российские авиакомпаний возвращают деньги за неиспользованный билет в виде ваучера или сертификата. На ваше имя будет создан специальный счет в размере стоимости билета. Этим депозитом можно будет воспользоваться в течение года для оплаты нового билета.

- Для начала нужно понять, где пассажир покупал билет. Сертификат или ваучер можно оформить, и это даже правильный вариант, в той кассе, в том онлайн-агентстве, где первоначально его покупали. Но если вы забыли, где приобретали билет, любой пассажир может напрямую обратиться к перевозчику. Использовать ваучер можно только в той авиакомпании, где его выдали. Позже по номеру и имени, на кого оформлен сертификат, можно выписать себе новый билет. Также им можно воспользоваться не только на себя лично, можно оформить и на третье лицо или поменять направление, - объясняет Вера Гасникова, пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии».

Воспользоваться ваучеров можно в течение трех лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ваучер можно получить не только по отмененным рейсам, но и в случае, если перевозчик меняет время рейса или другие условия рейса. Если пассажир планировал вылет из Краснодара в Екатеринбург , перевозчик меняет аэропорт вылета на Анапу, также пассажир вправе отказаться от воздушной перевозки и запросить плату, - добавила Мария Антонова, старший помощник Уральского транспортного прокурора.

Сам ваучер в электронном виде, имеет тринадцатизначный код и выписан на ваше имя. Подделать его невозможно. Но в прокуратуре просят не приобретать сертификаты у посторонних лиц, его может выдать только авиакомпания.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАУЧЕРОМ

В течение трех лет вы сможете приобрести на этот ваучер любой билет, вернуть деньги наличными возможно, но только после того, как истечет срок действия сертификата. Это условие не касается только льготной категории граждан.

- Но есть определенная категория граждан, которая вправе написать в течение десяти дней заявление, чтобы вернуть деньги в полном объеме. Ветераны Отечественной войны, инвалиды, лица сопровождающие инвалидов первой группы, и сопровождающие лица ребенка-инвалида второй группы. Им нужно самостоятельно обратиться с заявление о возврате, либо тем агентствам, которые бронировали их перевозку, - продолжает Мария Антонова.

По словам Марии Антоновой, забрать деньги всем остальным, не дожидаясь трех лет, можно, если билет был на чартерный рейс.

Напомним, чтобы получить подробную информацию по возврату авиабилетов, можно позвонить на «горячую линию прав потребителя» по телефону: 8-922-120-60-50.

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