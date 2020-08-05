2020-08-05T12:07:43+03:00
Общество

Пыхтят и переминаются с лапки на лапку: в контактном зоопарке Екатеринбурга родились малыши-сурикаты

Сейчас им всего неделька, поэтому за ними строго бдит мама Дейзи
Мария Трапезникова
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Малышам всего неделька. Фото: представлено контактным зоопаркомМалышам всего неделька. Фото: представлено контактным зоопарком
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В контактном зоопарке «Все как у зверей» в Екатеринбурге радостное пополнение – у семейной пары сурикатов Дейзи и Кобы неделю назад родились два малыша. Пока у них еще не открылись глазки, а шерсть совсем короткая, они неловко переминаются с лапки на лапку и тихонько пыхтят. Но мама за ними строго бдит и охраняет от посторонних глаз.

Для Дейзи и Кобы это уже второе потомство за пять лет. Но в зоопарке пока не определили пол малышей.

В Екатеринбургском контактном зоопарке родились сурикаты.Видео: контактный зоопарк "Все как у зверей"

- Скорее всего, это мальчики. И это очень хорошо, потому что у сурикатов матриархат. Когда у них рождается самочка и достигает пубертата, племя ее изгоняет. Она должна будет уйти и образовать новую семью. И когда самочки рождаются, их затем приходится отселять и держать их одних, потому что семья ее прогонит. Вероятность этого 70%. Бывает, что самочки остаются и ухаживают за детенышами альфа-самки, но это случается нечасто, - объяснили «КП-Екатеринбург» в зоопарке.

Сейчас за малышами приглядывает мама Дейзи. Фото: представлено контактным зоопарком

Сейчас за малышами приглядывает мама Дейзи. Фото: представлено контактным зоопарком

Сейчас мама кормит их молоком, а когда подрастут, начнут кушать насекомых. Посмотреть на малышей можно будет уже в эту пятницу, 7 августа, именно в этот день «Все как у зверей» собираются открыть двери для посетителей.

Пока что малыши живут без имени. У них и их родителей есть покровительница Александра, которая во время пандемии помогала им с кормом и всем необходимым. Поэтому именно Александре выпала честь придумать им имена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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