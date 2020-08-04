Когда в Екатеринбурге стартует вакцинация от гриппа и ОРВИ

С учетом приближающегося сезона гриппа и ОРВИ в Свердловской области ожидаются первые поставки вакцины против сезонного заболевания. О том, что препараты в скором времени появятся в муниципальных поликлиниках, заявил глава региона Евгений Куйвашев:

- Мы ждем первых поставок вакцины для детей уже 17 августа. Главный санитарный врач рекомендовал организовать иммунизацию не менее 60% жителей региона против гриппа. Планируется, что иммунизацию должны пройти не меньше 2,5 миллиона человек.

ПОЧЕМУ НУЖНА ПРИВИВКА ОТ ГРИППА

Врачи рекомендуют ставить прививки заранее. Но нужно понимать, что вакцина не обезопасит вас от ОРВИ или гриппа, она даст возможность вашему организму лучше справиться с вирусами.

После прививки иммунитет появится только через две недели. Поэтому стоит успеть поставить препарат еще до того, как начнется подъем заболеваемости. Детям с 6 месяцев до 3-х лет необходимо прививаться два раза с интервалом в четыре недели, по той же схеме действуют люди с иммунодефицитом.

- Прививки против гриппа снижают заболеваемость гриппом, а также всеми ОРВИ. Важность проведения вакцинации уже на первом году жизни подтверждается высокой заболеваемостью и тяжестью гриппа в этом возрасте, - говорят в Управлении здравоохранения Екатеринбурга. – Клинически грипп у детей раннего возраста нередко отличается от классической картины – высокая лихорадка, интоксикация, кашель и насморк. В этом возрасте на фоне высокой температуры грипп часто вызывает круп, бронхиолит, обострение астмы, нередко осложняется средним отитом, синуситом и пневмонией.

Вакцина начнет поступать в больницы Свердловской области после 17 августа.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда же все-таки необходимо ставить прививку от гриппа? Врачи утверждают, главное не тянуть с этим до конца ноября. В Екатеринбург и Свердловской области массовая вакцинация начинается в сентябре.

- Вакцинация снижает госпитализацию по поводу гриппа у детей и пожилых людей. Особенно важна вакцинация школьников и студентов. Вакцинация создает коллективный иммунитет при 70-80% охвате коллектива, при охвате всех членов семьи. При заражении штаммами вируса, отличающимися от вакцинных, эффективность вакцинации снижается, хотя заболевание у вакцинированных протекает легче, - объясняют в Горздраве Екатеринбурга.

ГДЕ СТАВЯТ ВАКЦИНУ ОТ ГРИППА

Сделать прививку можно бесплатно в больнице - по полису вас должен принять педиатр или терапевт. Вакцина появится в местных поликлиниках не раньше сентября. В первую очередь вакцинировать будут детские сады и школы. Если нет желания тратить время и ждать очереди, или вы хотите поставить импортную вакцину, можно обратиться в частную клинику.

В Екатеринбурге десятки больниц, которые готовы оказать эту услугу. Правда, пока на вопрос о вакцине они отвечают отказом.

- Вакцины от гриппа еще нет в наличии. Но в сентябре она точно появится, поэтому по стоимости препарата пока не можем говорить. Точная информация будет после 17 августа, - сказали «КП» в Центре иммунопрофилактики.

Кстати, вакцину можно купить самостоятельно в аптеке по рецепту врача. Но есть подводный камень: в течение двух часов ее нужно доставить в поликлинику в термоконтейнере. При себе необходимо иметь в наличии чек. Вместо термоконтейнера можно использовать обычный термос с широким горлышком. Это необходимо для того, чтобы вакцина сохраняла температуру – не перегревалась и не переохлаждалась.

Поставить прививку можно бесплатно по месту прописки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Где сделать прививку от гриппа в Екатеринбурге?

«Доктор Плюс»

Телефон: +7(343) 212-06-06

Адреса: Шейнкмана, 90; Краснолесья, 129; Кузнецова, 7; Кузнецова, 21; Куйбышева, 10; Щербакова, 20.

«СК-МЕД»

Телефон: +7 (343) 204-77-00

Адрес: Розы Люксембург, 67 Б/3

«УГМК Здоровье»

Телефон: +7 (343) 339-48-78

Адрес: Шейнкмана, 73

«Новая больница»

Телефон: + 7 (343) 355-56-57

Адрес: Заводская, 29

Центр иммунопрофилактики

Телефон: +7 (343)246−35−18, 246−35−19

Адрес: Заводская, 29

КСТАТИ

Вакцинация от COVID-19 стартует в октябре

Вакцинировать жителей Свердловской области от коронавируса хотят начать уже в октябре этого года. Об этом на заседании Заксобрания региона заявил вице-губернатор Павел Креков. По его словам, одной из возможных площадок для производства вакцины завод «Медсинтез», который находится в Новоуральске.

Кроме того, вице-губернатор отметил, что в Свердловской области наблюдается снижение уровня заболеваемости, так же снижается процент больных ОРВИ и пневмонией. Ситуация может изменится, если пренебрегать мерами безопасности: принимать участие в массовых гуляниях, не использовать медицинские маски и антисептики.

- Второй волны не будет, потому что первая волна еще не прошла. Снижение больных будет продолжаться. К сентябрю суточный прирост больных может снизится до 50-60 новых случаев в день. Определенное число зараженных все же будет, хотя бы за счет приезжих. Например, из Таджикистана по пять-шесть человек всегда инфицированы,— добавил Павел Креков.

По данным на 4 августа в Свердловской области официально зарегистрировано больше 21 тысячи заболевших. Из этого числа вылечить удалось больше 18 тысяч человек. Еще 294 пациента погибли.