2020-08-04T13:50:57+03:00
Общество

Официально: на Среднем Урале отменили штрафы за нарушение самоизоляции

За все время был составлен 71 протокол – как в отношении физлиц, так и юрлиц и должностных лиц
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале отменили штрафы за нарушение самоизоляцииНа Среднем Урале отменили штрафы за нарушение самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время заседания Заксобрания Свердловской области депутаты одобрили законопроект, который отменяет штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом во время заседания сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

- Мы полагаем, что на начальном этапе борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в нашем регионе это был своевременный и правильный шаг, - рассказала Людмила Бабушкина. – Цель введения ответственности за несоблюдение правил и ограничений, предписанных Роспотребнадзором и указом губернатора, была не наказать кого бы то ни было, а обратить внимание общества на серьезную проблему, на необходимость соблюдать самоизоляцию и меры профилактики распространения инфекции. С этой ролью наш закон справился.

Напомним, что штрафы ввели в апреле. Обычных граждан наказывали на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Председатель комитета Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин также отметил, что за четыре месяца на нарушеителей самоизоляции был составлен 71 протокол: 61 в отношении физических лиц, 7 – в отношении должностных, и 2 – в отношении юрлиц.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 21 тысячи заболевших. При этом за все время уральским медикам удалось полностью вылечить больше 18 тысяч человек. Еще 294 пациента умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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