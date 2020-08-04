Официально: на Среднем Урале отменили штрафы за нарушение самоизоляции
Во время заседания Заксобрания Свердловской области депутаты одобрили законопроект, который отменяет штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом во время заседания сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
- Мы полагаем, что на начальном этапе борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в нашем регионе это был своевременный и правильный шаг, - рассказала Людмила Бабушкина. – Цель введения ответственности за несоблюдение правил и ограничений, предписанных Роспотребнадзором и указом губернатора, была не наказать кого бы то ни было, а обратить внимание общества на серьезную проблему, на необходимость соблюдать самоизоляцию и меры профилактики распространения инфекции. С этой ролью наш закон справился.
Напомним, что штрафы ввели в апреле. Обычных граждан наказывали на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Председатель комитета Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин также отметил, что за четыре месяца на нарушеителей самоизоляции был составлен 71 протокол: 61 в отношении физических лиц, 7 – в отношении должностных, и 2 – в отношении юрлиц.
На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 21 тысячи заболевших. При этом за все время уральским медикам удалось полностью вылечить больше 18 тысяч человек. Еще 294 пациента умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU