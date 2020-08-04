В главной «ковидной» больнице Екатеринбурга открылся кабинет КТ за 36,5 миллионов

В инфекционном корпусе городской больницы № 40 открылся новый кабинет компьютерной томографии. Но попасть туда смогут лишь пациенты «ковидной» больницы.

Новый аппарат обошелся бюджету города в 35,6 миллионов рублей. Его установили на первом этаже инфекционного корпуса. А подготовить помещение для организации работы томографа заняла всего два месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/794321" frameborder="0"></iframe> Заведующая отделением лучевой диагностики ГКБ №40 Татьяна Исакова - о новом томографе.Олег ГАЛИМОВ

- Это новый 64-срезовый томограф.Он обладает опцией поиска зон «матового стекла» в легких, типичных для COVID-19 пневмонии, - рассказала «КП» заведующая отделением лучевой диагностики Татьяна Исакова. - Также томограф позволяет минимизировать лучевую нагрузку на пациента при обследовании.

Специалисты отмечают, что после окончания пандемии томограф пригодится для диагностики других заболеваний (гепатит, цирроз печени, новообразования в кишечнике), при проведении профилактических осмотров.

Новый аппарат обошелся в 36,5 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ

Новый КТ появился в ГКБ №40Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одним из первых томограф осмотрел Глава города Александр Высокинский. Мэру рассказали, что уже с утра 5 августа аппарат начнет помогать врачам выявлять новые случаи коронавирусной инфекции.

- Благородя врачам нам удалось выйти на плато. Примите мои глубочайшие слова благодарности за ваш труд в эти непростые времена.

В конце экскурсии градоначальник внезапно решил показать прессе транспортировочный бокс. Именно в таких в инфекционное отделение доставляют пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Главный врач больницы Александр Прудков отметил, что в Екатеринбурге уже наметился спал пандемии. А вот в городах области пик ещё не наступил.

- Мы повторяем судьбу Москвы, но с запозданием на несколько недель. В Екатеринбурге уже наметился спад. Сейчас стоит ожидать роста заболеваемости в крупных городах области, - отметил Александр Прудков.

Специальный бокс для перевозки "ковидных" больныхФото: Алексей БУЛАТОВ

В работу новый аппарат КТ пустят уже 5 августаФото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА «КП»

На данный момент сделать компьютерную томографию в Екатеринбурге нельзя не только в муниципальных больницах, но и в частных клиниках.

– Пока плановая компьютерная томография в больницах не осуществляется. Данная услуга предоставляется только тем пациентам, которым это показано по здоровью, – прокомментировала «КП» пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в Свердловской области подтвердились 182 случая COVID-19. Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции составляет 21 361.

Состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 58 – на аппаратах ИВЛ. А общее число выписанных достигло 18037.

Статистика по коронавирусу на 4 августа 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 294.