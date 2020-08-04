2020-08-04T12:54:34+03:00
Происшествия

Врачей обвинили в смерти жены высокопоставленного следователя, в квартире которого взорвался самогонный аппарат

На них завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»
Евгений СТОЯНОВ
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Врыв произошел в квартире на Мехренцева,46Врыв произошел в квартире на Мехренцева,46Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Год назад от сепсиса, вызванного ожогами, скончалась супруга подполковника Следственного комитета Егора Медведевских. В его квартире взорвался самогонный аппарат. Как стало известно «КП-Екатеринбург», на днях следователи СКР завели по этому поводу уголовное дело по второй части статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, Анастасия Медведевских скончалась в конце июля прошлого года. Это произошло через три месяца после взрыва в квартире на Мехренцева,46.

Женщину лечили в ожоговом центре 40-й больницы Екатеринбурга. Именно к врачам из этого медицинского учреждения и появились вопросы у силовиков. Правда, уголовное дело пока безфигурантное.

Взрыв в многоэтажке Екатеринбурга.! другой источник

- Неустановленные лица из числа медицинского персонала больницы не оказывали Медведевских должным образом квалифицированную медицинскую помощь, - рассказывает «КП» собеседник, осведомленный об уголовном деле.

По словам силовика, следователи считают, что Анастасия Медведевских скончалась именно вследствие некачественной медицинской помощи.

Если вина врачей будет доказана, то по этой статье в пиковом случае им может грозить до трех лет лишения свободы.

Так выглядела квартира сразу после взрыва Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так выглядела квартира сразу после взрываФото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе регионального СК комментировать информацию о возбуждении уголовного дела отказались, как и в пресс-службе 40-й больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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