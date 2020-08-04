2020-08-04T10:44:04+03:00
Происшествия

«Услышали выстрелы и сделали музыку громче»: на Урале полицейские гонялись с оружием за пьяными подростками

Сотрудники ГИБДД несколько раз просили водителя остановить машину, однако тот игнорировал требования, поэтому силовикам пришлось применять оружие
Мария Трапезникова
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Подростки никак не хотели останавливаться, поэтому пришлось применять оружие. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиПодростки никак не хотели останавливаться, поэтому пришлось применять оружие. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В ночь с 3 на 4 августа сотрудники ДПС ГИБДД Сухого Лога, что в Свердловской области, несли службу в районе деревни Глядены. Все было тихо и спокойно, как вдруг мимо них пронеслась тонированная «девятка». Инспекторы попросили водителя остановиться, однако тот только сильнее вдавил в пол педаль газа. Тогда за ним устроили погоню, на ходу через громкоговоритель требуя выполнить приказ. Но легковушка продолжала удирать.

- После многочисленных предупреждений один из инспекторов ДПС ГИБДД произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего – несколько выстрелов по колесам. Только после этого автомобиль остановился, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

На Урале полицейские с оружием гонялись за пьяными подростками на машине.4 августа под Сухом Логу в Свердловской области случилась погоня за пьяными подростками, которые на своем автомобиле пытались оторваться от наряда ГИБДД с оружием. Видео: УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что за рулем «девятки» сидел 18-летний парень, житель поселка Алтынай Сухоложского района. Прав у него никогда не было. Вместе с ним удирали от ГИБДД еще трое пассажиров – подростки 14, 16 и 13 лет. Они признались, что выпивали еще до поездки – даже водитель.

Оказалось, что накануне вечером компания бродила по улицам поселка, вдруг к ним подъехал их 18-летний знакомый и предложил покататься. А затем достал алкоголь – никто возражать не стал. После всего этого молодые люди решили искупаться на Рефтинском водохранилище.

- Увидев автомобиль ДПС, они решили не останавливаться, а, услышав выстрелы, только сделали музыку громче, чтобы не слышать хлопков от выстрелов, - добавили в областной ГИБДД. – В ходе преследования никто травм не получил. На место выезжала следственно-оперативная группа.

"Девятке" прострелили колеса. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

"Девятке" прострелили колеса. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ПДН в отношении родителей подростков составили административные протоколы за распитие алкоголя. 16-летний парень привлечен к ответственности. Всех несовершеннолетних поставят на профилактический учет в ПДН.

На 18-летнего водителя сотрудники ГИБДД также составили несколько административных протоколов: за управление машиной в пьяном виде, за игнорирование требований сотрудников полиции, за тонировку на стеклах, а также за вовлечение подростков в распитие алкоголя.

- В соответствии с Законом «О полиции» сотрудники имеют право применять огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, - объяснили в областной ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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