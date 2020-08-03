2020-08-03T12:40:23+03:00
Недвижимость

На проспекте Космонавтов стартовала реконструкция тепломагистрали, согревающей половину Екатеринбурга

Впервые за 58 лет в столице Урала заменяют трубопровод, подающий горячую воду в несколько районов города
Илья МОХОВ
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Еще свежи в памяти впечатления от четырехкилометровой пробки на проспекте Космонавтов, в которую столица Урала угодила 20 июля. Причиной тому было перекрытие улицы Челюскинцев в том месте, где она пересекается с Мамина-Сибиряка. Просто Екатеринбургская теплосетевая компания сейчас меняет часть магистрального трубопровода под землей. Чтобы выяснить, так ли это необходимо и стоит ли нам ждать новых перекрытий в будущем, мы сходили к месту строительных работ.

Сейчас машины движутся по улице Челюскинцев свободно. Но рядом с нею продолжаются строительные работы. Ров выкопан у поворота на улицу Мамина-Сибиряка. Еще один гораздо более глубокий и длинный в сквере имени Джавахарлала Неру (один из бывших премьер-министров Индии, Прим. Ред.). В нем виднеются остатки двух очень старых водопроводных труб. Их строители вынимают из земли.

В сквере Джавахарлала Неру у железнодорожного вокзала сейчас вот так. На дне рва лежат те самые трубы, что закладывали еще при Хрущеве. Фото:Пресс-служба АО «ЕТК»

В сквере Джавахарлала Неру у железнодорожного вокзала сейчас вот так. На дне рва лежат те самые трубы, что закладывали еще при Хрущеве. Фото:Пресс-служба АО «ЕТК»

ТРУБА ИЗЖИЛА СЕБЯ

Вместо труб диаметром 800 сантиметров, которые помнят еще Никиту Хрущева, здесь проложат трубы диаметром в метр. Плюс обе трубы покроют толстым слоем изоляции из полимерного материала, устойчивого к коррозии, состоящего из пузырьков, наполненных воздухом. Благодаря этому горячая вода по пути к потребителям не остынет ни на градус. Оборудуют трубы и специальной системой диагностики несколько проводов, натянутых вдоль нее будут сообщать в диспетчерскую о малейшей трещинке, сквозь которую из трубы уходит вода. В Екатеринбургской теплосетевой компании понимают, что пробка, которая образовалась в этом месте неделю назад, никому не по нраву. Но откладывать реконструкцию магистрального трубопровода уже просто нельзя.Это тепломагистраль М2 одна из основных артерий, несущих горячую воду в центр Екатеринбурга, показывает Артем Соколов, начальник РТС6 Железнодорожного района АО «ЕТК». Эти трубы были проложены еще в 1962 году. Настала пора их заменить.

Труба изжила себя, объясняет Сергей Руденко, заместитель начальника 6го района АО «ЕТК». На этом участке с 2018 по 2020 год было уже 8 повреждений. Каждое отражалось на жителях Железнодорожного, Кировского, Ленинского и Октябрьского районов. А ведь город расширяется. Диаметр трубопровода просто необходимо увеличить.

Новые трубы не только шире в диаметре, но и покрыты изоляцией, которая защитит их от коррозии и теплопотерь Фото:Пресс-служба АО «ЕТК»

Новые трубы не только шире в диаметре, но и покрыты изоляцией, которая защитит их от коррозии и теплопотерь Фото:Пресс-служба АО «ЕТК»

К ДНЮ ГОРОДА, МАМИНА-СИБИРЯКА ОТКРОЮТ

Хорошая новость – перекрывать улицу Челюскинцев для ремонта трубопровода больше не будут ни сейчас, ни в будущем. Строители уже сделали под нею специальный проходной канал. Если труба под землей вдруг станет подтекать, ремонтная бригада просто спустится к ней и спокойно все починит – вскрывать дорожное полотно больше не придется. Строители признают, что давно бы уже заменили трубопровод, но проблема в том, что на этом маленьком участке сходится слишком много разных коммуникаций – и газопровод, и линия связи. Плюс река Мельковка, спрятанная под землю в 70х, не дает разгуляться. А ведь здесь еще ходят трамваи и троллейбусы, да и стройплощадка частично залезает на закрытые территории Почты России и РЖД. Слишком уж много согласований. Но строители уверяют, что закончат работы вовремя несмотря ни на что. Горячая вода в период реконструкции подается по специально проложенному временному трубопроводу.

Движение транспорта по улице Мамина-Сибиряка мы откроем уже ко Дню города. Все остальные работы планируем закончить к отопительному сезону, рассказал Максим Береснев, начальник участка магистральных трубопроводов.

Зато после этого и теплая вода в дома города будет поступать исправно, и закрывать улицу Челюскинцев на ремонт трубопровода уже не придется.

Поворот с Челюскинцев на Мамина-Сибиряка откроют уже к Дню города. Фото:Пресс-служба АО «ЕТК»

Поворот с Челюскинцев на Мамина-Сибиряка откроют уже к Дню города. Фото:Пресс-служба АО «ЕТК»

ИСТОЧНИК KP.RU

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