Юные таланты из Екатеринбурга заняли треть всех призовых мест в проекте «Поколение М»

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, совместно с продюсерским центром «Эколь», Театром-школой Ералаш, агентством «РУСС ПРЕСС ФОТО» и студией «Смешарики» подвели итоги творческого конкурса в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Пять призовых мест в пяти номинациях достались юным екатеринбургцам, покорившим своими работами московское жюри.

Онлайн-соревнование проходило на сайте проекта «Поколение М» в течение года и давало возможность блеснуть своими талантами всем юным россиянам в возрасте 6-18 лет.

Победителем в номинации «Dance» стал 17-летний житель Академического района Екатеринбурга Егор Зимин. В этом году Егор закончил школу №16, но кроме того 2 года занимался акробатикой и 5 лет – танцами в студии «mp-5». Конкурировать екатеринбургцу пришлось с тысячами танцевальных пар и целых танцевальных ансамблей со всей России. Но продюсеров центра «Эколь» покорил сольный танец в стиле модерн, исполненный Егором. Наградой за 1 место Егору Зимину станет выступление на грандиозном концерте «SUPER Дети Поколения М» вместе с юными звездами российского шоу-бизнеса.

Ещё одно «золото» всероссийского проекта «Поколение М» в номинации «LIFE-ФОТО» заработала 16-летняя ученица екатеринбургской гимназии №47 Алиса Плюснина. Эта победа открывает для юной екатеринбурженки дорогу в мир профессионалов. И эта дорога начнётся со стажировки в «РУСС ПРЕСС ФОТО» в Москве. Руководитель этого агентства Василий Прудников так прокомментировал победившие работы: «Все эти фотографии объединяет мгновенность – уникальность момента, что секундой раньше или секундой позже этого состояния уже не будет. Способность к улавливанию таких кадров – это большой талант фотографа».

Среди победителей VI сезона благотворительного проекта «Поколение М»: 10-летняя Полина Корниенко, занявшая с басней И. Крылова «Волк и ягнёнок » второе место в конкурсе, проводимом Борисом Грачевским – руководителем Театра-школы Ералаш, 12-летняя Диана Цуцкина – юная вокалистка Детской школы искусств №4 "Арт Созвездие", мечтающая о собственной рок-группе и занявшая 3 место в пожалуй самом высококонкурентном соревновании певцов «Super-hit» с англоязычной песней Ave Maria и 9-летняя Анастасия Хворостова, также удостоившаяся третьего места от авторов мультипликационного блокбастера «Смешарики» своим, не по годам мастеровитым рисунком.

«Я искренне рад за юных земляков, показавших, на мой взгляд, лучший результат среди десятков тысяч восходящих звёздочек со всей России. В истории проекта «Поколение М» ещё не было прецедента, когда треть всех призовых мест заняли бы жители одного города. В отличие от сотен других творческих конкурсов, «Поколение М» не только не требует денег от участников, но и позволяет маленьким артистам и художникам зарабатывать деньги для лечения своих тяжелобольных сверстников. А значит, помимо стимулирования творческого начала, воспитывает в детях самое главное человеческое качество – доброту!» – порадовался за призёров конкурса директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.