«Гнал со скоростью 120 км/час»: на Урале в жутком ДТП два человека погибли, еще один ранен

Поздним воскресным вечером, 2 августа, на 51-м километре трассы «Артемовский – Зайково» в Свердловской области произошло жуткое ДТП, в котором две человека погибли, еще один получил травмы. На участке лоб в лоб столкнулись две легковушки.

62-летний водитель автомобиля Skoda, возвращаясь из Екатеринбурга в Ирбит, выехал на встречку и протаранил автомобиль Chevrolet, за рулем которого сидел 34-летний екатеринбуржец. После этого вторая иномарка загорелась.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- В результате происшествия водитель Skoda и его жена, которая находилась в салоне вместе с ним, погибли на месте. Водитель Chevrolet с открытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и множественными ушибами госпитализирован в реанимационное отделение ЦГБ Ирбита, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Оказалось, что водитель Skoda получил права 21 год назад, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. При осмотре автомобиля выяснилось, что спидометр замер на отметке почти 120 км/час. Полицейские выясняют, по какой причине водитель выехал на встречку. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что обгон является одним из самых опасных маневров. Прежде чем начинать обгон, водитель обязан убедиться в безопасности маневра – как для себя, так и для окружающих.