2020-08-02T11:53:39+03:00
Общество

«Детвора рада»: в центре Екатеринбурга появился двор «Смешариков»

Арт-объект создал художник Игорь Усачев
Лев ИСТОМИН
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Серые будки с вентиляцией из подземного гаража превратились в веселые арт-объекты. Фото: Игорь УсачевСерые будки с вентиляцией из подземного гаража превратились в веселые арт-объекты. Фото: Игорь Усачев
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Во дворе дома № 74 по улице Хохрякова в центре Екатеринбурга появился необычный арт-объект, который порадовал местных детишек и их родителей. Художник Игорь Усачев раскрасил серые будки в яркие картинки с героями сериала «Смешарики».

- Мы вышли на улицу и подкрасили будки на свой лад. Детвора очень рада! Планировал, что из каждого окна окружающих домов будут видны свои смешарики. Колорит важен, я рад, что нравится, - говорит Игорь Усачев.

Художник вместе с единомышленниками намерен продолжить обновление дворов. Фото: Игорь Усачев

Художник вместе с единомышленниками намерен продолжить обновление дворов. Фото: Игорь Усачев

Работал художник не один: в обновлении двора ему помогли сотрудники детской студии «Жар-птица», а также дети из окрестных домов. Рисовали участники арт-проекта под руководством опытных педагогов.

- Мы привыкли к окружающим нас объектам, даже не совсем художественным, и поначалу были протесты. Волшебное слово «Гриффити» - дети думают, что это баллончиком махнуть, буковки обозначить и все, - рассказывает художник.

Художник поселил "смешариков" в самом центре Екатеринбурга. Фото: Игорь Усачев

Художник поселил "смешариков" в самом центре Екатеринбурга. Фото: Игорь Усачев

Теперь автор двора «Смешариков» предлагает реализовать подобные проекты в других дворах.

- Давайте успевать по погоде. Энтузиазм и идеи разные есть, а можно делать и концепт-арт. Пока есть силы и интерес!» — пишет Игорь Усачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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