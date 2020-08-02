Екатеринбург отмечает День ВДВ: в город вернулась июльская жара

2 августа Екатеринбург традиционно отмечает День ВДВ. С погодой повезло: с утра в городе +23 градуса, а днем воздух прогреется до +32.

День ВДВ в Екатеринбурге: 2 августа 2020 года.В Екатеринбурге 2 августа 2020 года отмечают День ВДВ: по улицам ветераны гуляют вместе с семьями. Главная точка притяжения - площадь Советской Армии и памятник "Черный тюльпан". Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

Десантники гуляют по центру уральской столицы с семьями с сослуживцами. Традиционные точки притяжения защитников Родины – площадь Советской Армии и памятник «Черный тюльпан», набережная Городского пруда и ЦПКиО имени Маяковского.

В период пандемии коронавируса многие участники шествия надели маски. Их раздают на площадке у ККТ "Космос", а также на площади Советской Армии.

Участникам шествия раздают маскиФото: Алексей БУЛАТОВ

Шествие от ККТ "Космос" к памятнику "Черный тюльпан"Фото: Алексей БУЛАТОВ