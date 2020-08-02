2020-08-02T09:06:49+03:00
Общество

Екатеринбург отмечает День ВДВ: в город вернулась июльская жара

2 августа 2020 года Екатеринбург отмечает День ВДВ – фоторепортаж
Лев ИСТОМИН
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Ветераны гуляют по Екатеринбургу с семьямиВетераны гуляют по Екатеринбургу с семьямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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2 августа Екатеринбург традиционно отмечает День ВДВ. С погодой повезло: с утра в городе +23 градуса, а днем воздух прогреется до +32.

День ВДВ в Екатеринбурге: 2 августа 2020 года.В Екатеринбурге 2 августа 2020 года отмечают День ВДВ: по улицам ветераны гуляют вместе с семьями. Главная точка притяжения - площадь Советской Армии и памятник "Черный тюльпан". Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"

Десантники гуляют по центру уральской столицы с семьями с сослуживцами. Традиционные точки притяжения защитников Родины – площадь Советской Армии и памятник «Черный тюльпан», набережная Городского пруда и ЦПКиО имени Маяковского.

В период пандемии коронавируса многие участники шествия надели маски. Их раздают на площадке у ККТ "Космос", а также на площади Советской Армии.

Участникам шествия раздают маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участникам шествия раздают маскиФото: Алексей БУЛАТОВ

Шествие от ККТ "Космос" к памятнику "Черный тюльпан" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шествие от ККТ "Космос" к памятнику "Черный тюльпан"Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шествии принимают участие несколько сотен ветеранов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шествии принимают участие несколько сотен ветерановФото: Алексей БУЛАТОВ

Сослуживцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

СослуживцыФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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