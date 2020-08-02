Жуткое ДТП под Екатеринбургом: пострадали два ребенка, водитель погиб

Под Ирбитом на 5 километре дороги между деревнями Малахово и Бобровское 1 августа произошло ДТП с погибшим и четверыми пострадавшими.

Водитель автомобиля «Богдан-2111» - 47-летний житель Златоуста, ехавший со стороны Тюмени, вылетел на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с иномаркой «Хундай I30». В легковом автомобиле находилась семья: 50-летний мужчина, его 74-летний отец, 8-летняя дочь и 10-летний сын. Они возвращались из деревни Ерзовка под Ирбитом домой в Тюмень.

Водитель «Богдан-2111» не был пристегнут ремнем безопасности, он погиб на месте ДТП до приезда бригады врачей. Его тело пришлось извлекать из искореженного автомобиля сотрудникам МЧС.

ДТП под Ирбитом: четверо пострадавших, один погибший.1 августа 2020 года в Свердловской области "Богдан-2111" вылетел на "встречку" и столкнулся с иномаркой. Видео: УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Водитель и пассажиры иномарки с различными травмами были доставлены в Центральную городскую больницу Ирбита.

Водитель и пассажиры «Хундай I30» в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Ранее водитель «Богдан-2111» не нарушал ПДД и к ответственности не привлекался.

- На месте ДТП сотрудниками полиции проведены замеры, установлены личности пострадавших и погибшего, опрошены очевидцы, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.