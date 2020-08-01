От директора магазина до главного геолога: топ-10 самых дорогих профессий на Среднем Урале

Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников Head Hunter решили подсчитать самые высокооплачиваемое профессии на Среднем Урале. На сегодняшний день в регионе открыто больше 1700 вакансий с зарплатой от 100 тысяч в месяц. Из них около 250 предлагают доход от 200 тысяч в месяц. Большинство «дорогих» вакансий – в сферах «Продажи», «Строительство», «ИТ, телеком», «Рабочий персонал» и «Производство». HH составил топ-10 таких вакансий. Рассказываем подробнее.

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА (ДОХОД – ДО 900 ТЫСЯЧ)

На первом месте – вакансия директора магазина в Екатеринбурге. Работодатель предлагает доход до 900 тысяч рублей в месяц, ДМС, обучение, медицинскую книжку за счет компании, а также скидки в магазинах сети и различные корпоративные мероприятия. Но для того, чтобы заполучить работу мечты, кандидат должен иметь образование «не ниже среднего профессоинального», а также иметь за плечами управленческий опыт и опыт работы в ритейле от полугода.

- Успешному кандидату предстоит заниматься организацией работы магазина и контролем сотрудников, следить за выполнением плана по товарообороту и минимизацией потерь, анализировать показатели, а также отвечать за главную кассу магазина, - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы HH на Урале.

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА (ДОХОД – ДО 600 ТЫСЯЧ)

На втором месте – директор филиала в сети продуктовых магазинов «Монетка». Кандидату предлагают до 600 тысяч рублей в месяц, компенсацию жилья в случае, если он приезжает из другого города, оплату сотовой связи, а также корпоративный автомобиль. Но взамен человек должен иметь высшее образование, обладать навыками вести переговоры и уверенно пользоваться компьютером. У него должны быть лидерские качества, мобильность и высокая работоспособность, а также опыт работы в продуктовом ритейле от двух лет, и опыт руководства коллективом от 1000 человек.

В обязанность кандидата будет входить: управление семью магазинов на закрепленной к нему территории, выполнение плана продаж, а также обеспечение рентабельности бизнеса и темпов роста.

Большинство "дорогих" вакансий - в офисахФото: Михаил ФРОЛОВ

ЗАСТРОЙЩИК (ДОХОД – ДО 400 ТЫСЯЧ)

На третьем месте – директор по строительству или попросту застройщик. Кандидату за хорошую работу готовы платить до 400 тысяч в месяц. Но взамен с него требуют опыт работы больше 8 лет, опыт работы на руководящих должностях в структуре генподрядной организации не менее 4 лет.

Работы у кандидата будет много: управление взаимодействием всех структурных подразделений генподрядчика, которые участвуют в строительстве объектов, организация и контроль строительства, взаимодействие с заказчиками, контроль качества всех строительных работ, работа с документами и финансами.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИВИЗИОНА (ДОХОД – ДО 300 ТЫСЯЧ)

На четвертом месте – руководитель регионального дивизиона. Основные обязанности – продажи и привлечение новых клиентов. Кандидату готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц на руки, а также премии. Ему предлагают место работы в нескольких городах на выбор: Санкт-Птеребург, Москва, Екатеринбург, Самара и Новосибирск.

Но взамен с кандидата будут требовать опыт работы руководителем отдела продаж, опыт управления персоналом, высшее образование, а также важные для этого качества: ответственность, стрессоустойчивость, отличные навыки продаж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (ДОХОД – ДО 300 ТЫСЯЧ)

На пятом месте – технический руководитель проекта открытых горных работ. Работать придется на полиметаллическом месторождении вахтовым методом на территории Свердловской области. кандидату предлагают платить до 300 тысяч рублей, предоставить корпоративное жилье и сотовую связь. Взамен с его требуют аналогичный опыт работы от пяти лет на позициях главного инженера, директора по производству и технического директора. Кроме того, у него должна быть специальная квалификация на проведение деятельности по добыче полезных ископаемых, которая подтверждена свидетельством или дипломом.

Кандидату нужно будет заниматься проработкой технической части проекта, планированием и управлением ресурсами, взаимодействовать со службами заказчика и подрядчиками.

Еще одна из должностей в сфере геологииФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ (ДОХОД – ДО 300 ТЫСЯЧ)

На шестом месте – должность главного геолога. Кандидату готовы платить до 300 тысяч в месяц, но взамен требуют опыт работы от трех лет, высшее образование по специальностям геология или горное дело, владение одной из программ по геологическому моделированию на продвинутом уровне, а также опыт руководства геологической службой предприятия.

Главный геолог должен будет подсчитывать запасы и прирост запасов и ресурсов, проводить учет добычи, потерь и разубоживания, а также планировать профильные работы.

SALES МЕНЕДЖЕР ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ (ДОХОД – ДО 200 ТЫСЯЧ)

На седьмом месте – Sales менеджер по земельным участкам. Работу предлагают в Сочи, платить – до 200 тысяч в месяц. Опыт работы от кандидата не требуют. Из обязанностей – заключение договорных отношений купли-продажи земельных участков.

ГЕНДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО НЕРУДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ДОХОД – ДО 200 ТЫСЯЧ)

На восьмом месте – должность гендиректора регионального нерудного предприятия. Кандидату готовы платить также до 200 тысяч в месяц, различные льготы и соцпакет. Взамен с него требуют опыт работы в горнодобывающей промышленности, опыт антикризисного управления предприятием не меньше шести лет и, конечно, высшее образование.

В обязанности кандидата будет входить оперативное управление деятельностью предприятия, ведение проектов по техническому перевооружению производства, создание системы эффективного и прибыльного использования ресурсов, а также взаимодействие с госструктурами местного, регионального и федерального уровня.

ЮРИСТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КОРПОРАТИВНОМУ И НАЛОГОВОМУ ПРАВУ (ДОХОД – ДО 200 ТЫСЯЧ)

На девятом месте – юрист по международному корпоративному и налоговому праву в сети продуктовых магазинов «Монетка». Специалисту готовы платить до 200 тысяч в месяц на руки. Взамен с него будут требовать высшее юридическое образование, бонусом будет иностранное юридическое образование. Кроме того, кандидат должен свободно владеть английским языком на высоком уровне, чтобы проводить бизнес-переговоры. Желателен опыт работы в иностранной компании.

В обязанности кандидата будут входить взаимодействие с банками, внешними консультантами, иностранными контрагентами, работа с российскими и иностранными органами власти. А кроме того – правовое и налоговое сопровождение разработки стратегии инвестирования.

ДИРЕКТОР ПО ИТ (ДОХОД – ДО 200 ТЫСЯЧ)

Ну, и на последнем, десятом, месте – директор по ИТ. Ему готовы платить до 200 тысяч на руки ежемесячно. Работать придется в пригороде Екатеринбурга – в Березовском. Кандидату предлагают корпоративные скидки в магазинах торговой сети и автосервисах. Взамен от специалиста будут требоваться следующие умения: понимание бизнеса, фокусировка на задачах компании, управление процессом разработки продуктов. Кандидату придется выполнять широкий спектр задач.