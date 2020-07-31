Надвигается шквалистый ветер и гроза: в Екатеринбурге объявили штормовое предупреждение
На Северном Урале снова шквалистый ветер и сильные дожди. МЧС объявили штормовое предупреждение с 31 июля по 1 августа. По данным синоптиков ожидается ветер до 25 м/с, грозы, град и сильные дожди.
Жителей Свердловской области просят быть внимательными и соблюдать правила во время штормового предупреждения. Вот самые основные:
- Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, остановок, линий электропередачи, деревьев. Также опасность представляют элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.
- Водителям нужно быть бдительными и на дороге. Не следует парковать машину рядом с деревьями и рекламными щитами, возле фасадов зданий. При сильном ветре они могут повредить автомобиль. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды – крытая парковка.
- Во время грозы закройте все окна и двери, отключите электроприборы, не пользуйтесь мобильными телефонами. Если во время грозы вы оказались вне помещения, постарайтесь укрыться в углублениях, у подножия склонов, можно присесть в сухую яму, траншею. Во время грозы не стоит бежать, суетиться и передвигаться плотной группой.
Обо всех происшествиях лучше сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
ИСТОЧНИК KP.RU