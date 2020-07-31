2020-07-31T12:02:55+03:00
Здоровье

Не хватает врачей: в больнице Ревды закрыли акушерское и гинекологическое отделение

Об этом сообщается в приказе нового министра здравоохранения Андрея Карлова
Олег ГАЛИМОВ
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В Ревде будут оказывать помощь только нетранспортабельным пациенткам и роженицамВ Ревде будут оказывать помощь только нетранспортабельным пациенткам и роженицамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде запретили принимать роды в местной больнице из-за нехватки врачей. Об этом стало известно из приказа нового министра здравоохранения Андрея Карлова.

В документе сказано, что оказывать помощь в акушерском и гинекологическом отделении будут лишь нетранспортабельным пациенткам, а остальных – будут направлять в больницу Первоуральска. Однако, перинатальный центр при местной ЦГБ закрыт на карантин, поэтому всех поступивших будут доставлять в Екатеринбург

Как сообщили «КП» в пресс-службе регионального минздрава, в больнице города действительно произошло перераспределение. Но более точный ответ может дать лишь оперштаб области по борьбе с COVID-19. Мы отправили туда запрос по ситуации в ЦГБ Ревды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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