Газовые аферисты атакуют екатеринбуржцев

В уральской столице в июле 2020 года активизировались сотрудники организаций, которые навязывают людям замену газовых шлангов и кранов, установку счетчиков газа по заоблачным ценам. При этом о гарантии безопасности в газифицированных квартирах они даже речи не ведут.

Число обращений в «Екатеринбурггаз» от горожан, ставших жертвами коммивояжеров, растет с каждым днем. Схема во всех случаях практически одна – напористые женщины или мужчины в спецовке вводят в заблуждение пользователей газа, представляясь «горгазом», «газовой службой», «службой газа» и заявляя, что они подрядчики АО «Екатеринбурггаз». Пробравшись в квартиру, «специалисты» непременно находят неполадки в газовой системе – либо шланг устарел, либо кран пропускает. И тогда в ход идет искусство убеждения – чем активнее и общительнее продавец, тем выше набалтывается цена.

Жительница многоквартирного дома по улице Победы Татьяна рассказала детали встречи с представителями одной из таких фирм. «Сегодня ко мне пришла их сотрудница, обманным путем попала в мою квартиру. Она была одета в спецодежду (синий комбинезон), предъявила удостоверение с синей печатью, где было крупно написано ГОРГАЗ, внизу мелкими буквами наименование ИП Рябченко Максим Игоревич. Данная сотрудница представилась Динарой, активно пыталась мне навязать установку газового счетчика за 6900 рублей, предлагала подписать договор. Я отказалась. После чего она ушла обходить другие квартиры в нашем подъезде. Я позвонила в «Екатеринбурггаз», выяснила, что данное ИП не имеет к ним никакого отношения», - сообщила женщина.

АО «Екатеринбурггаз» в очередной раз просит горожан не допускать посторонних лиц к газовому оборудованию – это прямая угроза безопасности всех жителей многоквартирного дома. Чуть более двух недель назад в Нижнем Новгороде прогремел взрыв газа в многоэтажке. Оказалось, что его причиной стала утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире. В ходе разбирательства установили, что в декабре прошлого года по квартирам ходили представители якобы газовой службы и предлагали услуги по замене оборудования. Пожилые жители одной из квартир согласились на замену шланга.

«Поменяли таким образом, что в какой-то момент пошла утечка. Ненадежный шланг, его никто не проверял. Я предполагаю, что эта фирма - просто шарашкина контора. Аферисты, которые зарабатывают деньги на жителях области. Люди доверились им: они назвали фирму соответствующим словом – «газовая служба». Люди заплатили 3 тысячи рублей за замену шланга и вот, пожалуйста, результат», - рассказал в интервью телекомпании «Волга» руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин.

АО «Екатеринбурггаз» предостерегает граждан (и по возможности просит предупредить родных пожилого возраста о мерах предосторожности, так как именно они чаще всего становятся мишенью обманщиков) – сотрудники компании никогда не навязывают замену кранов, шлангов, плит, установку газового оборудования. Во время планового технического обслуживания слесари проверяют газовые приборы, но никогда не предлагают платные услуги.

Если потребителю требуется заменить газовое оборудование, он может подать заявку на вызов слесаря на официальном сайте «Екатеринбурггаза» www.ekgas.ru. Тогда вы будете уверены, что к вам пришел настоящий газовик, который несет ответственность за качество выполненных услуг.

Напомним, график проведения ежегодного технического обслуживания в домах Екатеринбурга составляется заблаговременно, дату визита газовиков можно уточнить в управляющей компании, на официальном сайте www.ekgas.ru и в интернет-приемной компании. Обо всех проверках потребители газа предупреждаются заранее. В случае неожиданного визита представителя газовой службы, при малейших сомнениях необходимо уточнять информацию через УК, производственное управление «Екатеринбурггаза» по вашему району (телефон указан в абонентской книжке), либо по номеру «104».