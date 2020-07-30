«Это правовой терроризм»: кондитера из Екатеринбурга засудили на 670 тысяч за изображение Свинки Пеппы на тортах

Могла ли предпринимательница из Екатеринбурга Татьяна Закусина (имя изменено по просьбе владельца ИП – прим.ред.) предположить, какими проблемами для нее обернется реклама детских тортов с изображением Свинки Пеппы? Розовой хрюшки из популярного британского мультфильма.

Не выделяющиеся на общем плане пять фотографий десертов составляли лишь малую часть всех кондитерских изделий на сайте магазина. В итоге каждый снимок влетел в копеечку.

СУДЫ НА СТОРОНЕ ПЕППЫ

В конце прошлого года Татьяна неожиданно получила претензию от бизнесмена из Челябинска Андрея Решетникова. Мужчина заявил, что обладает правами на использование товарного знака «Свинка Пеппа» в России. А на сайте магазина Татьяны было пять тортиков с изображением популярной хрюшки. Но самое шокирующее, за фотографии десерта Решетников требовал 1,2 миллиона рублей компенсации. Мол, чтобы не доводить дело до суда и договорится мирно.

Фотографии Татьяна, естественно, удалила. Но внушительную сумму выплачивать не стала. Отстаивать свои права женщина решила в Арбитражном суде. Уже потом она поняла, что сейчас по всей стране идет «охота» на предпринимателей, которых «подловили» на использовании персонажей из мультика.

Одна фотография со Свинкой Пеппой обощлась Татьяне в 130 тысяч рублей. Фото: предоставлено адвокатом Александром Чарыковым

Несколько бизнесменов из разных регионов России купили через третьих лиц права на Свинку Пеппу у британской компании Entertainment UK Limited, а теперь отбивают деньги через иски.

- К сожалению, практика по таким делам такова, что судьи не разбираются в деталях, а лишь смотрят на нарушение авторских прав, – рассказывает «КП» адвокат Александр Чарыков. – В случае с кондитерской через нотариуса заверили наличие фотографий тортов на сайте. Но не доказано, что они продавались под заказ или активно изготовлялись. Нет признаков нарушений в использовании товарного знака. Это настоящий правовой терроризм.

Свинка Пеппа против бизнесменов 00:00 00:00

Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела Закусиной растянулось на полгода, но в итоге суд встал на сторону истца. Последний добился компенсации в 655 тысяч рубелей. Также ответчицу обязали заплатить 15 тысяч за судебные расходы.

Решение еще не вступило в силу. А сама Татьяна подала документы в апелляционный арбитражный суд Перми.

ВЛАДЕЛЬЦЫ СВИНКИ «ПОДЕЛИЛИ СТРАНУ»

Розовая хрюшка нанесла удар и известной на Урале кондитерской фабрике

«Девять островов». До недавнего времени на прилавках ее магазинов можно было найти торты с изображением семейства Пеппы. А теперь таковых не встретить. Компания получила пять исков на 350 тысяч рубелей каждый – по одному иску за торт. Каждый из случаев фабрика проиграла, но подала апелляцию.

- В наших делах истцом выступил предприниматель из Омска, - делится юрист фабрики «Девять островов» Александр Ярмаков. – Он зафиксировал факт распространения продукции со Свинкой Пеппой, купив торты в магазинах. На сегодняшний день по всей стране более тысячи подобных дел. Правообладатели «поделили» страну и отрабатывают разные регионы. Так и зарабатывают.

Оказаться на грани банкротства из-за свинки могут и те, кто занимается продажами «оффлайн». Любимицу детей часто можно увидеть на рюкзаках, канцтоварах и одежде.

Сотни исков по делу «Свинки Пеппы» легко найти в картотеке Арбитражных судов. Фото: скриншот

- Не редки случаи, когда российские правообладатели совершают банальную контрольную закупку. Например, идут на рынок и покупают детские вещи со Свинкой Пеппой. Фиксируют это, а потом предъявляют претензии или иски, - добавляет адвокат Чарыков.

Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, только на Урале подано более 200 исков, связанных с изображением персонажей британского мультфильма.