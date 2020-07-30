Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 июля 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших традиционно оказалась столица Среднего Урала, где диагноз подтвердился у 144 человек.

Остальные инфицированные граждане проживают в Нижнем Тагиле, Невьянске, Первоуральске, Дегтярске, Карпинске, Ревде, Полевском, Реже, Серове, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.

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Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии достигло 20 372 человек. При этом, полностью побороли COVID-19 16 372 человека, включая 740 человек за последние сутки).

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 150 госпитализированных уральцев оценивается специалистами как тяжелое, 132 из них размещены в палатах реанимации, 75 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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За сутки подтверждены 13 смертельных случаев от COVID-19, это рекорд с начала пандемии. Общее число жертв коронавируса в Свердловской области достигло 264 человека.

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