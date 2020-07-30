2020-07-30T09:50:36+03:00
Происшествия

«Не подпускал к себе спасателей»: в центре Екатеринбурга парень упал с крыши и погиб

По предварительным данным, криминала в случившемся нет
Евгений СТОЯНОВ
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По предварительным данным, криминала в случившемся нет. Фото: скриншот видео "Инцидент-Екатеринбург"По предварительным данным, криминала в случившемся нет. Фото: скриншот видео "Инцидент-Екатеринбург"
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Утром, 30 июля, в самом центре Екатеринбурга произошел трагический случай. Молодой парень упал с крыши шестиэтажки на Вайнера,9А и разбился насмерть.

Последние минуты жизни парня попали на видео, которое снял случайный очевидец.

- Малолетки. Девчонка и два парня забрались на крышу, что они кричат, не слышно, - говорит на видео, опубликованном в паблике «Инцидент-Екатеринбург», очевидец.

На ролике видно, что рядом с молодыми людьми находятся спасатели.

На Вайнера парень упал с крыши и погиб.Видео: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"

- Но к себе они их не подпускают, угрожают. Стоят две скорые, «пожарка» с лестницей и «пэпээсники» во дворах, - описал обстановку очевидец.

Видео заканчивается кадрами, на которых видно, что тело парня лежит на асфальте – на улице Вайнера.

В Следственном комитете подтвердили, что парень от падения погиб. Также в ведомстве добавили, что криминала в произошедшем, по предварительным данным, нет.

— Выясняются все обстоятельства происшествия. Признаков того, что в отношении мужчины совершено какое-либо преступление, пока нет, причины инцидента выясняются, — рассказали в пресс-службе регионального СК.

Как рассказал «КП» источник в медицинских кругах, по предварительным данным, погибший был под наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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