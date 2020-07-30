2020-07-30T09:33:06+03:00
Здоровье

Рак крови и как его распознать: отвечает гематолог

Специалист рассказал, что выявить наличие лейкоза можно лишь сдав полный анализ крови. Его лучше всего сдавать раз в полгода
Олег ГАЛИМОВ
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Основным и самым простым анализом для выявления острого лейкоза является общий анализ крови. Его необходимо сдавать при любом появившемся ухудшении самочувствияОсновным и самым простым анализом для выявления острого лейкоза является общий анализ крови. Его необходимо сдавать при любом появившемся ухудшении самочувствияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на 24-м году жизни скончалась Динара Мурадова. Выпускница медицинского университета мечтала работать стоматологом, но ее жизнь оборвалась из-за лейкоза (рак крови). По ходу лечения у Динары дважды происходил рецидив, а продолжить лечение она не смогла из-за коронавируса. Девушку попросту не могли допустить в стационар без отрицательного теста на COVID-19.

О том, как распознать рак крови на ранней стадии и методах его лечения «Комсомолке» рассказал главный гематолог Екатеринбурга, заведующий отделением гематологии ЦГБ № 7 Вячеслав Семенов.

- Вячеслав Андреевич, какие есть симптомы у лейкоза? Может быть, недомогание или еще что-то?

- Острый лейкоз это злокачественное опухолевое заболевание из клеток крови. Возникает он в костном мозге из незрелых предшественников лейкоцитов – бластов. В норме количество бластов в костном мозге не превышает 5%, в кровь же они попадать не должны. При развитии острого лейкоза нормальные бласты превращаются в опухолевые и начинают активно размножаться, их процент значительно увеличивается (более 20%), они начинают попадать и в кровь.

Таким образом, заподозрить острый лейкоз можно только сдав общий анализ крови, где будут подсчитаны лейкоциты, тромбоциты, эритроциты, гемоглобин и могут быть выявлены бласты.

Наиболее частыми первыми симптомами острого лейкоза могут быть бледность, резкая слабость, потеря веса или аппетита, простудные явления, высокая температура, склонность к инфекциям, ангина, стоматит (язвочки во рту), гингивит (воспаление десен), увеличение лимфатических узлов, а также повышенная кровоточивость, синячки или мелкоточечные высыпания на коже. При всех этих состояниях необходимо сразу сдать общий анализ крови. Изменения в анализе крови при остром лейкозе, как правило, сильно выражены – лейкоциты могут быть или очень высокими или очень низкими, гемоглобин и тромбоциты всегда резко снижены. Диагноз острого лейкоза ставит только врач-гематолог, для подтверждения этого диагноза проводится исследование и костного мозга.

Лечение лейкоза сразу начинается с химиотерапии через капельницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лечение лейкоза сразу начинается с химиотерапии через капельницыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Какие формы лечения существуют? Это сразу же химиотерапия или может быть и амбулаторное лечение?

- В настоящее время лечение острых лейкозов всегда начинается с химиотерапии – это инфузии (капельницы), или таблетки химиопрепаратов. Химиопрепараты достаточно токсичны, но только таким образом они способны уничтожить опухолевые клетки.

И, тем не менее, даже они далеко не всегда могут полностью излечить пациента от острого лейкоза. Некоторые виды острых лейкозов требуют дальнейшей пересадки костного мозга (трансплантации), однако, пересадка может быть эффективна только при наступлении ремиссии (исчезновения опухолевых бластов на этапе химиотерапии). Создаются и новые препараты, которые могут воздействовать в большей степени на опухолевые клетки и в меньшей степени на здоровые клетки. Лечение острого лейкоза может быть только в специализированном стационаре, специалистами, имеющими опыт проведения химиотерапии. После наступления выздоровления возможно продолжить поддерживающую терапию, направленную на предотвращение возвращения болезни (рецидива) амбулаторно.

- Какие анализы нужно сдавать, чтобы выявить лейкоз на ранней стадии?

- Основным и самым простым анализом для выявления острого лейкоза является общий анализ крови. Его необходимо сдавать при любом появившемся ухудшении самочувствия, особенно при наличии признаков инфекции (температура, боли в горле) или кровоточивости. Здоровым людям рекомендую сдавать общий анализ крови раз в полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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