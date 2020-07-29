Стала известна судьба уволенного министра здравоохранения Свердловской области. Андрей Цветков станет советником губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона уже подписал указы о кадровых изменениях в областном минздраве.

Новым министром назначен главный врач детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов

evgenykuyvashev Новым министром здравоохранения Свердловской области назначен Андрей Карлов

- Мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области. Вместо него на этот пост назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов. Я благодарен Андрею Игоревичу Цветкову за работу на посту министра, которая была особенно сложной в период пандемии. Также уверен, что Андрей Александрович отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства, - написал Куйвашев в своем блоге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области нашли многочисленные нарушения в лечении пациентов с коронавирусом. Росздравнадзор опубликовал результаты проверки (подробнее)

Главный санврач Свердловской области рассказал о серьезном занижении статистики по коронавирусу. Дмитрий Козловских опубликовал письмо губернатору Евгению Куйвашеву (подробнее)

Какие больницы в Екатеринбурге и Свердловской области перепрофилируют для лечения больных COVID-19. На Среднем Урале готовят ещё 2 126 коек для зараженных коронавирусом (подробнее)

В Екатеринбурге увеличили количество бригад скорой помощи. 16 новых бригад уже вышли на работу (подробнее)

«Уральский приборостроительный завод» возобновил поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М». Одним из первых заказчиков стал «Ростех», госкорпорация потратит 7,3 миллиарда рублей на покупку 6 711 аппаратов (подробнее)