2020-07-29T13:33:09+03:00
Здоровье

Стала известна судьба уволенного министра здравоохранения Свердловской области

Андрей Цветков станет советником губернатора Евгения Куйвашева
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Цветков займется слиянием Горздрава Екатеринбурга и областного минздраваЦветков займется слиянием Горздрава Екатеринбурга и областного минздраваФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стала известна судьба уволенного министра здравоохранения Свердловской области. Андрей Цветков станет советником губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона уже подписал указы о кадровых изменениях в областном минздраве.

Новым министром назначен главный врач детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов

evgenykuyvashevevgenykuyvashev
Новым министром здравоохранения Свердловской области назначен Андрей Карлов
642 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области. Вместо него на этот пост назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов. Я благодарен Андрею Игоревичу Цветкову за работу на посту министра, которая была особенно сложной в период пандемии. Также уверен, что Андрей Александрович отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства, - написал Куйвашев в своем блоге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области нашли многочисленные нарушения в лечении пациентов с коронавирусом. Росздравнадзор опубликовал результаты проверки (подробнее)

Главный санврач Свердловской области рассказал о серьезном занижении статистики по коронавирусу. Дмитрий Козловских опубликовал письмо губернатору Евгению Куйвашеву (подробнее)

Какие больницы в Екатеринбурге и Свердловской области перепрофилируют для лечения больных COVID-19. На Среднем Урале готовят ещё 2 126 коек для зараженных коронавирусом (подробнее)

В Екатеринбурге увеличили количество бригад скорой помощи. 16 новых бригад уже вышли на работу (подробнее)

«Уральский приборостроительный завод» возобновил поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М». Одним из первых заказчиков стал «Ростех», госкорпорация потратит 7,3 миллиарда рублей на покупку 6 711 аппаратов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Екатеринбурге 2020: последние новости»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Думала простуда, а оказался рак: в Екатеринбурге спасают стоматолога с лейкозом и коронавирусом
23-летняя Динара Мурадова шла на поправку после высокодозного противорецидивного курса химиотерапии, вышла в ремиссию, но все изменилось из-за вспышки COVID-19 в больнице № 7
Лекарственные растения: фото, описание, названия, виды, отзывы врачей
Один из методов лечения во многих сферах медицины – фитотерапия. Она считается относительно безопасной, усиливает действие лекарств. Но важно правильно использовать лекарственные растения, знать их фото, описание, названия, и всегда консультироваться с оп
«Уколы нужно делать всю жизнь»: семья следователей из уральской глубинки отсудила лекарство за 50 миллионов для тяжелобольной дочери
В ноябре 2016 года у маленькой Кати диагностировали спинальную мышечную атрофию. Вопреки примеру многих семей родители девочки не стали объявлять сбор денег, а начали добиваться помощи от минздрава
Заболевания нервной системы: какие бывают, как лечат и проводят профилактику
Заболевания нервной системы распространены среди всех возрастов. Многие люди даже не догадываются, что их состояние связано именно с патологией нервной системы. О диагностике и своевременном лечении узнаем у экспертов
Тепловой удар у ребенка: причины, симптомы, лечение, профилактика
Слабость, повышение температуры, тошнота, рвота или понос – у детей явления довольно распространенные. Но далеко не все родители знают, что за симптомами, схожими с началом простуды или кишечной инфекции может скрываться такое опасное состояние, как тепло
«Уколы нужно делать всю жизнь»: семья следователей из уральской глубинки отсудила лекарство за 50 миллионов для тяжелобольной дочери
В ноябре 2016 года у маленькой Кати диагностировали спинальную мышечную атрофию. Вопреки примеру многих семей родители девочки не стали объявлять сбор денег, а начали добиваться помощи от минздрава
Арбуз: польза и вред для здоровья
Каждое лето все с нетерпением ожидают появление арбузов на рынках. Польза данного продукта безусловна, особенно в жару. Однако при некоторых заболеваниях арбуз может нанести вред. Узнаем, как правильно выбрать арбуз и что из него можно приготовить
Хроники пандемии COVID-19: как частные лаборатории заходили на рынок
Пандемия COVID-19 поставила государство перед сложной задачей - организовать массовую диагностику новой инфекции в сжатые сроки. К вызову подключились и частные лаборатории, которые столкнулись с лавиной проблем, в том числе неочевидных
Рак яичников: симптомы, причины, лечение, стадии, профилактика
Рак яичников часто смертелен, потому что, как правило, диагностируется на поздних стадиях. На ранних стадиях симптомы обычно отсутствуют, а на поздних имеют неспецифический характер. Расскажем, кто находится в группе риска и как не допустить развитие неду
Как спастись от жары без кондиционера
Если лето выдалось жарким, жильцам квартир, в которых нет кондиционера, приходится идти на различные ухищрения, чтобы не «свариться» в своих четырех стенах. «Комсомолка» предлагает самые действенные способы пережить летний зной
Новости 24
ВТБ выдал свердловчанам более 600 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Актеры «Коляда-Театра» сыграют спектакль под открытым небом
В «Ласточке» Екатеринбург – Тюмень возобновляется действие услуги перевозки детей без сопровождения взрослых
На Урале 1600 домов остались без воды и электричества
У здания свердловского правительства парень на электросамокате попал под колеса иномарки
Исследование «Группы ЛСР»: в каких случаях ипотека дешевле аренды
Какие больницы Екатеринбурга возвращаются к нормальному режиму работы
На Урале от коронавируса умерли еще восемь человек
Сдался после звонка оперативника: в Екатеринбурге задержали ревнивца, расстрелявшего друга бывшей девушки
Интернет-приёмная АО «Екатеринбурггаз» отметила 1 год работы
Осматривают все больницы: на Урале разыскивают мужчину в зеленой рубашке
В Свердловской области сократилось число лесных пожаров
В екатеринбургской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Прокуратура проверяет уральских школьников, которые жестоко избили сверстницу
СвЖД планирует развивать терминально-логистическую инфраструктуру в районе станции Гипсовая (Екатеринбург)