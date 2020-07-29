На Урале из-за ошибки врачей пациента с COVID-19 похоронили в чужой могиле: Следственный комитет начал проверку

В Карпинске разразился скандал вокруг местной больницы. Руководство медучреждения обвиняют в ошибке с захоронением тела 64-летнего металлурга Вячеслава Еремеева. В больницу житель Краснотурьинска попал из-за рака почки. А уже там подхватил коронавирус.

Из-за этого начались осложнения. 19 июля его состояние ухудшилось, а через 48 часов скончался в реанимации. Когда через три дня дочь заводчанина Мария Мешкова приехала в морг Карпинска, вместо отца в гробу она увидела другого человека.

- Смерть наступила в инфекционной больнице г. Карпинска - туда свозят коронавирусных больных. ИВЛ на всех не хватает и люди гибнут. Их хоронят в пакете, засыпая хлоркой и в закрытом гробу. Не смотря на то что такой способ законодательно был отменен, руководство больницы решило похоронить по старым правилам отца Маши, - эмоционально рассказывает общественница Евгеняи Чудновец. – Мария стала звонить в морг и просить не хоронить отца без одежды и дать хотя бы на расстоянии попрощаться. Но вместо отца ей попытались отдать труп другого человека в папиной одежде! Оказалось, что его уже похоронили по старым ковидным правилам еще в пятницу.

При дальнейших разбирательствах оказалось, что тела перепутали еще в больнице. Дочь заводчанина Мария добилась разрешения на эксгумацию, но приехав на кладбище обнаружила, что могилу ее отца уже вскрывают.

- Эти люди представились работниками больницы г. Карпинск, они сообщили, что вскрывают могилу по приказу главного врача Карпинской больницы Штах Е.В. На просьбу показать разрешение на эксгумацию тела они сообщили, что его у них нет, - написала Мария Мешгкова. - Мы вызвали полицию, позвонили следственный комитет, старшему помощнику прокурора г. Карпинск и сообщили о происходящем.

По словам официального представителя свердловского минздарава Константина Шестакова сейчас в Центральной Городской больнице идет служебная проверка. Кроме того, по словам источника знакомого с ситуацией, в медучреждение приехали представители следственного комитета.

Сама Мария Мешкова в данный момент занимается похоронами отца.