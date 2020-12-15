В форме снеговика или розовую: как правильно выбрать искусственную елку к Новому году

В Екатеринбурге есть три производителя искусственных елок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переворачивая календарь на декабрь, понимаешь, вот сейчас начнется та предновогодняя гонка за подарками, продуктами и праздничными украшениями. Без этих всех атрибутов провожать старый и встречать новый год не так весело. Поэтому пришло время выбирать главную красавицу праздника - елочку. Если вы не хотите рубить праздничное дерево в лесу, а купить искусственное, но не знаете, как его выбрать, то наша статья именно для вас. «Комсомолка» отправилась на производство искусственных елок в Екатеринбурге. Советы от экспертов, как правильно выбрать новогоднюю искусственную елку, которая будет радовать вас ни один год.

Заказывать елки начали еще в январе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСЕ ЕЛКИ КИТАЙСКИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИИ

В большом производственном помещении не умолкает вой станков. Словно эльфы Санта Клауса, здесь без выходных трудятся работяги. Спешат все успеть до Нового года. С улицы попадаешь на первый этаж, тут склад, куда выставляется готовая продукция, в углу лежат тонкие металлические трубу, в другой стороне – мотки с проволокой. Именно здесь начинается волшебство под названием новогодняя елка.

- Это у нас тут еще пусто, ни одной елки нет. Обычно все заставлено, а сегодня уже увезли коробки, - объясняет директор группы компаний «Выгода» Алексей Глазырин.

По словам производителя, заказывать елки начинают уже в январе, и постепенно спрос вырастает к лету. Самый пик работы приходится за три месяца до Нового года. В Екатеринбурге и его окрестностях три таких предприятия, которые производят искусственные елки. Компания Алексея занимается еще и экспортом в Казахстан. В год получается выпустить до 20 тысяч праздничных деревьев.

Для производства новогодней ели необходимо три ингредиента: проволока, труба и пленка. Как говорит Алексей Глазырин, большую часть сырья можно достать в России, а вот уже пленку покупают за рубежом, а именно в Китае.

- В России пленку ПВХ не производят, только в Китае. Кто бы не делал елки, часть сырья закупают там. В Европе тое закупают сырье в Китае, а потом выдают его за свое, - поясняет наш спутник.

Имея сноровку, можно собрать ель за 20 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Саму елку могут собирать тремя способами: на автоматическом станке, частично на станке и в ручную, а также полностью в ручную. Но производители говорят, что без человеческого участия красивую ель не создать.

- Берется труба, из нее делается заготовка будущей ели, это и будет наш ствол. На станке создается погонаж, из которых нарежут ветки. Они могут быть разного размера, зависимо от модели изделия. У нас двойной контроль качества. Во-первых, ее просматривают во время изготовления, потом проверяют при упаковке, - продолжает экскурсию.

На изготовление одной елки средней высоты уходит до 20 минут.

КАК ВЫБРАТЬ ИСКУСТВЕННУЮ ЕЛКУ В МАГАЗИНЕ

Когда мы приходим в магазин выбирать искусственную елку в магазин, перед нами широкий ассортимент, начиная от расцветки и высоты, заканчивая видом елки.

Бывают елки, ветки которых отгибаются от ствола, а верхушка снимается. Иголочки у такого изделия мягкие. Бывают красавицы, которые состоят из металлического стержня, ветки вставляются отдельно. Еще один вид новогодних деревьев – это пластиковые или как их еще называют силиконовые. Такие раньше ставили во времена СССР. Елка тоже разборная или, но ее ветки сделаны из пластика. Внешне она смотрится дорого и стоит в два раза дороже обычных.

Директор группы компаний «Выгода» Алексей Глазырин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также можно выбрать классическую елку, похожую на настоящую лесную красавицу или отдать предпочтение имитации сосны. Такое дерево будет более пушистое.

- Три года подряд у нас чаще всего заказывали классическую модель елки, а точнее сосны. Но в этом году стандартные расцветки уже не популярны. В тренде сейчас бело-голубая елка, она у нас нарасхват. Также пользуются спросов розовые и оранжевые ели, - перечисляет директор производства. – Недавно мы провели эксперимент и собрали елку в виде снеговика. Вчера у нас ее забрали.

Эксперты говорят, прежде чем попасть в магазин, елка проходит тщательный осмотр, поэтому на витрине вы не найдете брака. Но присмотреться к красавице нужно. В первую очередь посмотрите на ветки – из них не должно торчать проволоки. Иголочки тоже не должны быть тонкими.

Самым слабым местом у искусственного дерева считается подставка. Она может сломаться еще даже в магазине при транспортировке товара. Но тут тоже не нужно переживать. Эту деталь можно с легкостью заметить у продавца.

Цвет ели можно выбрать какой угодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда вы в магазине, не смущайтесь, если увидели вокруг елки много иголок. Ведь на производстве между ветками могли остаться части пленки. Но если дерево продолжает осыпаться после того, как оно уже стоит у вас дома, можете смело обратиться в магазин.

КАК ХРАНИТЬ ИСКУСТВЕННУЮ ЕЛКУ

У каждой искусственной елки есть свой срок годности. Если иголочки вашего дерева мягкие, то такого изделие может служить 5 лет. Но при условии, если вы его правильно храните. Если ваша елка полностью сделана из пластика, то ее срок годности не ограничен. Да и хранить такое дерево можно как угодно.

- Елка не любит высоких температур. Мы привыкли хранить ее смотанную скотчем и пакетами на балконе. Летом на нее воздействуют солнечные лучи и плюсовая температура. Из-за этого наша елочка сохнет, - советует директор группы компаний «Выгода» Алексей Глазырин. – Еще одна рекомендация, елка должна храниться стоя. Вы складываете веточки и убираете ее в угол. Лежа хранить елку нельзя, она сомнется.

В декабре приходится работать без выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕНЫ

Цены на искусственную ель в Екатеринбурге и Свердловской области рознятся. Стоимость новогоднего дерева зависит от ее высоты и пушистости.

Оптом традиционная елка 150 см. стоит 4530 рублей, в розницу 6100 рублей.

Самая продаваемая елка в не дорогом сегменте елка «натуральная», высота 80 см. 594 рублей, 100 см. 932 рублей, 140 см. 1337 рублей, 160 см. 1728 рублей, 190 см. 2592 рублей, 220 см. 3470 рублей.

Смотрите наш репортаж с производства елок в Екатеринбурге по ссылке.