Работник торгового зала и один из покупателей, оказавшихся очевидцами произошедшего, до прибытия сотрудников полиции удерживали злоумышленника. Фото: УМВД

В Екатеринбурге грабитель «Монетки» оказался не готов к сопротивлению со стороны покупателей продуктового. Неравнодушные очевидцы скрутили преступника, когда увидели, как мужчина угрожает ножом кассиру. Инцидент произошел накануне в «Монетке» в переулке Северном.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: УМВД

- Прибывший по указанному адресу экипаж патрульно-постовой службы доставил нападавшего в отдел полиции № 9 УМВД по Екатеринбургу для разбирательства. Им оказался безработный и ранее судимый за особо тяжкое преступление местный житель 1986 года рождения, - отмечают в пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», санкции которой предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.