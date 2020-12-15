Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 декабря 2020 года

Пока вторая волна на Урале не идет на спад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 384 новых случаев заражения коронавирусом. В лидерах традиционно уральская столица: + 268 случаев.

Остальные случаи заражения зафиксированы в Богдановиче, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ревде, Кушве, Невьянске, Карпинске, Качканаре, Серове, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на 15 декабря в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число зараженных в регионе с начала пандемии достигло 52 141 человек. Из них 44 418 человек полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки по официальным данным из инфекционных отделений больниц выписано 387 человек.

На сегодняшний день состояние 614 пациентов оценивается как тяжелое, 352 человека размещены в отделениях реанимации, 228 человек – подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

Также за сутки по официальным данным зафиксировано 18 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 1 248 человек.

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