«У молодых людей плохое отношение к атомной энергии»: Оливер Стоун рассказал, зачем приезжал на Урал

Оливер Стоун приезжал на БАЭС неделю назад Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

Неделю назад американский режиссер Оливер Стоун посетил Белоярскую АЭС, что под Екатеринбургом, чтобы посмотреть устройство электростанции. Информация о том, что один из главных голливудских режиссеров приедет на Урал хранилась в строжайшей тайне, а прессу во время визита режиссера на предприятие не допускали.

– Белоярскую АЭС он захотел увидеть потому, что это единственная в мире атомная электростанция, где работает реактор на быстрых нейтронах, - объясняли в пресс-службе электростанции. – Нигде в мире этого нет. Это передовая технология. В других странах она только развивается. А у нас есть два реактора БН-600 и БН-800 на быстрых нейтронах, которые успешно эксплуатируются.

Режиссер посетил в том числе и блочный пункт управления четвертым энергоблоком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оливер Стоун побывал на четвертом энергоблоке, в котором ему показали реакторный и машинный залы. Кроме того, режиссера пустили и на блочный пункт управления, откуда и контролируется работа энергоблока. Станцию Оливер Стоун осматривал со своей командой, но цель визита была засекречена – творческими планами он не с кем не делился. И вот, спустя неделю, режиссер рассказал ведущему шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, что снимает фильм про атомную энергию.

– Документальный фильм об атомной энергии – это очень важно для меня сейчас из-за ситуации в мире. Я бы хотел помочь. Многие молодые люди не понимают, что такое атомная энергия, у них плохое впечатление о том, что это такое. И я бы хотел помочь, предоставить им научную информацию. Чтобы для следующего поколения был сделан надлежащий выбор. Будущее всего мира зависит от этого. И это важнее любого фильма, который я мог бы снять, – рассказал Оливер Стоун.

Американский режиссер снял девять документальных фильмов. Среди них «Украина в огне» о событиях на Украине в 2014 году, где Оливер Стоун выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Президента России Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В 2015- 2017 годах режиссёр снял фильм «Интервью с Путиным» о Президенте России. Также Оливер Стоун широко известен в мире благодаря фильмам «Конан-варвар» с Арнольдом Шварцнеггером и «Лицо со шрамом» с Аль Пачино, для которых он писал сценарии, а также «Взвод» с Чарли Шином, «Уолт-стрит» с Майклом Дугласом и «Рожденный четвертого июля» с Томом Крузом, которые он режиссировал.

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