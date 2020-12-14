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Спорт

Президент ФК «Урал» попал в больницу с коронавирусом

Григорий Иванов из-за «ковида» не попал на матч с ЦСКА
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Григорий Иванов из-за «ковида» не попал на матч с ЦСК.

Григорий Иванов из-за «ковида» не попал на матч с ЦСК.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заболел коронавирусом. Из-за этого он решил лечь в больницу. О своем самочувствии он рассказал «Комсомольской правде» - Екатеринбург.

- Чувствую себя хорошо. Болезнь протекает в средней форме, - рассказал Григорий Иванов.

Из-за болезни президент «Урала» не попал на игру своей команды. «Шмели» встретились в Москве с ЦСКА. Выездной матч закончился победой ничьей со счетов 2:2.

Кстати, в самом клубе «Урал» говорят, что их игроки регулярно сдают тесты на «ковид».

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