Что будет с елочной игрушкой, если залить ее серной кислотой и поджечь

Елочные игрушки с пенопластом загораются, как факел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Струйка огня от горелки начинает лизать блестящий бок шарика с елочной игрушки. Серебристая поверхность держится пару секунд, а затем начинает чернеть и прогибаться внутрь шара.

- Это была елочная игрушка из пластика, - говорит Дмитрий Кружков, инженер отдела оценки соответствий ФБУ «Уралтест». - Как видите, она не стала гореть, только расплавилась. А вот как поведет себя елочный шар из пенопласта.

Последний загорается в течение нескольких секунд. Темный дым столбиком поднимается к вытяжке в вентиляционном шкафу, а с самого шарика капают огненные сгустки расплавленного пенопласта. Они падают капля за каплей в специальную чашку, наполненную песком.

- С помощью этого теста мы смотрим скорость распространения пламени, будет ли игрушка затухать сама, если вдруг случилось, что она загорелась, - говорит инженер. - Если у нас игрушка после контакта с пламенем не загорится или загорится, но потухнет без распространения пламени, то мы сможем считать, что она самозатухающая.

Скоро весь пенопластовый шар стекает в чашку с песком и продолжает гореть в ней. Воображение сразу рисует образ елки в квартире, на ветви которой проливается такая вот горящая масса.

Такой шар из пластика при соприкосновении с огнем в лаборатории плавился и чернел, но не загорелся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИГРУШКИ, РЯДОМ С КОТОРЫМИ ОПАСНО ДЫШАТЬ

Лаборатория «Уралтеста», в которой при нас сжигали елочные игрушки, находится в центре Екатеринбурга. Здесь часто проверяют качество потребительских товаров. Год назад здесь же нарезали и сжигали в специальной «печи» хвою с искусственных елок, чтобы понять, насколько безопасно держать их в квартире. А в этот раз по просьбе «КП»-Екатеринбург специалисты проверили елочные игрушки.

В испытаниях приняли участие шарики десяти производителей – те, которые можно найти сейчас в любом крупном супермаркете Екатеринбурга. Что любопытно, российского производства игрушек найти не удалось. Все игрушки привезли из Китая.

Испытание огнем – лишь одно из множества, через которые их пропустили. Первым делом, например, специалистам было интересно узнать, а не выделяют ли они формальдегид – бесцветный газ, который может неслабо навредить организму в больших количествах.

Специалисты проверили елочные игрушки от десяти производителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это вещество является канцерогеном. Формальдегид в процессе хранения и эксплуатации игрушки будет испаряться, выветриваться постепенно в воздушную среду, - объясняет Дмитрий Кружков. - Но если помещение проветривать, он будет оттуда удаляться.

Но вот чтобы понять, много ли опасного формальдегида выделяет пластиковая елочная игрушка, одного лишь носа будет недостаточно. Нужны испытания в лабораторных условиях. И вот как они делаются. Для начала специалисты берут игрушки и нарезают стальным ножом на стеклянной доске, словно это сырая картофелина. Задача – собрать в одну колбу чуть-чуть от каждой игрушки из одной партии, чтобы высчитать среднеарифметическое по выделению формальдегида. Если сильно упростить и опустить некоторые детали, то выглядит этот процесс следующим образом:

- Измельченная игрушка заливается дистиллированной водой, затем мы добавляем небольшое количество серной кислоты, - показывает Дмитрий Кружков. - Далее все это помещается в перегонную колбу и при нагревании делается вытяжка. Затем мы готовим специальный реактив. Он окрашивает получившийся раствор в желтый цвет. Чем насыщеннее окрас, тем больше в нем формальдегида.

Этот пресс может давить с силой в 5 тонн. Почти как целый слон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У четырех из десяти елочных игрушек специалисты зафиксировали превышение норм по формальдегиду. А в одном из образцов норма вообще превышена больше чем в 30 раз (Долгое воздействие паров формальдегида на организм может вызывать рак – Прим. Ред). При этом норматива на елочные игрушки сейчас не существует. То есть получившиеся результаты просто не с чем сравнить. Поэтому по части формальдегида специалисты пользовались нормативами на детские игрушки.

ПОД ПРЕСС, КАК ТЕРМИНАТОРА

Следующее испытание – полноценный краш-тест. Один за другим елочные шарики кладут под пресс, который может расплющивать предметы с силой индийского слона, весящего 5 тонн. Никакие игрушки не выдержат такой нагрузки. Это понятно. Поэтому для них делают нагрузку поменьше, чтобы понять, а хотя бы вес человека, наступившего на них, они выдержат?

Когда инженер запустил пресс, по лаборатории стала разноситься трель, какая бывает при жарке попкорна. Так пластик разрывался и лопался, не выдержав давления.

Пластмассовый елочный шарик под давлением пресса разламывается с громким треском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый шарик треснул, когда на него надавили с силой в 75 килограмм. То есть наступившего на него ребенка он выдержит, а вот взрослого уже вряд ли. Следующий шарик разломился лишь когда нагрузка достигла 140 килограмм. То есть такой даже под пяткой далеко не каждого взрослого сломается.

- Тут надо также смотреть, будут ли кромки на месте разрыва острыми и смогут ли они повредить кожу и мягкие ткани человека, - объясняет Дмитрий Кружков.

Порежет лопнувшая игрушка человека или не порежет, проверяют на устройстве по соседству с прессом. Если попытаться его описать, опять же сильно упростив, то это коробочка, из которой торчит шпиндель – вращающийся металлический стержень. На него наматывают специальную пленку, толщиной 0.4 мм. Она имитирует слой человеческой кожи. Когда устройство запускают, шпиндель начинает вращаться.

Острым краем лопнувшей игрушки специалисты проводят по ленте, намотанной на устройство, чтобы узнать его остроту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- После этого мы берем игрушку за острую кромку и нажимаем ею на шпиндель, смотрим, разорвется на нем пленка или нет, - говорит Влада Носкова, лаборант. - Согласно методике, если на пленке разрыв занимает больше 50%, то край острый. Здесь такого нет. Пленка просто продавилась. Соответственно, мы можем говорить о том, что данная кромка не является острой. Кожу она не разрежет.

Из десяти образцов острые кромки оказались лишь у одного. Кроме того шары испытали на падение – будут ли они выдерживать резкое столкновение с землей. Будут все, кроме одного, от которого отваливаются мелкие пенопластовые бусинки и блестки.

После действие пресса от игрушки остаются вот такие осколки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ВЫБРАТЬ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ:

1. Обратите внимание на маркировку, которая должна размещаться на упаковке, этикетке, вкладыше. На них должно быть наименование товара, местонахождение и наименование изготовителя, организации, которую изготовитель уполномочил принимать претензии от покупателей. Также должны быть указаны сведения об основных потребительских свойствах товара, правила и условия безопасного использования.

2. Перед покупкой внимательно осмотрите елочную игрушку. Если украшение стеклянное, то его острые края должны быть защищены колпачками.

3. На рисунке игрушки не должно быть дефектов, подтеков, воздушных пузырьков.

4. Обратите внимание на запах. Качественные материалы и красители елочной игрушки не пахнут. И помните, что принюхиваться к игрушке на улице на морозе бесполезно, так как из-за холода запах можно не почувствовать.

5. С качественной игрушки блестки и краска не осыпаются. И следов на руке они не оставляют.

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