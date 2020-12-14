В Екатеринбурге «Ладу Приору» занесло на трамвайные пути и людей: мужчина погиб, а ребенок в больнице

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель «Лады приоры» влетел в людей, которые стояли на трамвайных путях. Мужчина-пешеход погиб на месте, а его ребенок в больнице с серьезными травмами.

ДТП случилось днем 14 декабря на улице Технической возле дома №79. Водитель «Лады Приоры» решил поехать по трамвайным путям, но не справился с управлением и сбил пешеходов, которые там стояли. Пострадавшими оказались 49-летний мужчина и его 6-летний сын.

- В результате происшествия 41-летний мужчина - пешеход погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Его 6- летний сын доставлен в детскую больницу с травмой головы, сейчас за его жизнь борются медики, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель автомобиля пояснил, что он ехал со скоростью 70-80 километров в час, сворачивать на трамвайные пути он не собирался, автомобиль туда занесло. Именно тогда на пути появились люди, которые в последствии попали под колеса отечественной машины.

- Водитель направлен на освидетельствование на состояние опьянения. Окончательная причина ДТП и обстоятельства нахождения пешеходов на трамвайны путях будет установлена в ходе следствия, - добавили в ведомстве.