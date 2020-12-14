Из декрета на лед: Юлия Липницкая стала тренером в академии Плющенко

Фото: Instagram Евгения Плющенко

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала тренером академии «Ангелы Плющенко» . Об этом сообщил сам Евгений Плющенко у себя на странице в Instagram.

- Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая !Юля не только мои большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде 3 Олимпийских чемпиона – мощь, - сообщил спортсмен и создатель академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Отметим, Юлия Липницкая совсем недавно стала мамой. У 22-летней спортсменки в конце июня 2020 года появилась дочка. С тех пор фигуристка находится на карантине.

Ряды тренеров Липницкая пополнила на днях. В академии пояснили, что олимпийская чемпионка будет работать со средней группой детей.

- Они ведь не все идут в тренеры, только те, кто способен на это. Юля до декрета часто проводила мастер классы для детей, и ей это нравилось, - пояснила первый тренер Юлии Липницкой Елена Легковец. - Юля будет работать со средней группой, вероятно, что это дети, которые занимаются не первый год.

Липницкая, которой 5 июня исполнилось 22 года, родом из Екатеринбурга. Здесь спортсменка начала делать первые шаги в фигурном катании.

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