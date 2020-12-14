Ледовое шоу и керлинг: Каток «Исеть Парк» начал работу с грандиозного праздника

Фигуристы устроили ледовое шоу. Фото: пресс-служба УГМК

В Екатеринбурге начал работу один из самых популярных и больших катков «Исеть Парк». Долгожданное открытие сопровождалось большой развлекательной программой.

Гостям показали ледовое шоу, а профессиональные фигуристы провели для всех желающих мастер-класс. Кроме того, и дети, и взрослые смогли поиграть в керлинг с чайниками, хоккей с метлами. Также все желающие смогли принять участие в викторине. Вопросы задавали разные, но все они так или иначе были связаны с катанием на коньках. Уже после праздника началось массовое катание. Те, кто замерз и проголодался, могли угоститься пельменями, кофе, пиццей и такос, которые продавали в одном из уютных домиков на территории катка.

Гости сыграли в хоккей с метлами. Фото: пресс-служба УГМК

- Наша компания не просто строит – мы создаем новые городские пространства, где люди могут с комфортом жить и проводить свободное время. Многие годы здесь была строительная площадка с перспективой застройки квартала Екатеринбург Сити, и вот три года назад решили расчистить эту площадку и сделать большой каток с музыкой, светом, ёлкой, - делится руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. - Я очень рад, что мы смогли создать атмосферу праздника. Также в этом году мы увеличили зону проката в 2 раза, для того чтобы не было очередей, и постарались сделать каток красивым как в лучших традициях мировых столиц. Важно, что у нас проходят совместные акции с фондом «Дети России», ведь все, что мы делаем – это прежде всего для детей, для будущих поколений.

Гостей развлекали аниматоры. Фото: пресс-служба УГМК

Каток «Исеть Парк»

Адрес: ул. Б. Ельцина, 6а

Тел.: +7 343 243 54 08

Часы работы: с 12:00 – 21:00 с понедельника по четверг, с 10:00 – 21:00 в пятницу и в выходные.

Выход на лед: от 80 до 150 руб., дети до 5 лет и пенсионеры - бесплатно

Прокат коньков: от 100 до 300 руб.

Сайт: http://katok-isetpark.ru/