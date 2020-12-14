Дом – 4 этажа, потолки – 6 метров: в Екатеринбурге продают необычную квартиру

Фото: предоставлено ЛСР

В малоэтажном микрорайоне «Мичуринский» можно найти несколько весьма необычных квартир. Одна из них расположена в четырехэтажном доме. И высота потолков в ней – практически шесть метров. Плюс есть антресоль – второй этаж, который будущие собственники могут превратить и в рабочий кабинет, и в спальню.

Вообще, высокие потолки и наличие антресоли при оформлении квартиры позволяют воплотить разные дизайнерские задумки. Например, на первом этаже обустроить столовую-гостиную, которую украсят высокие элементы декора — шикарная люстра или новогодняя елка. А на втором — уютную спальню, где вас никто не потревожит. Также в «Мичуринском» в трехэтажном доме можно найти трехкомнатную квартиру классной планировки. В ней есть мечта каждой хозяйки – вместительная гардеробная, три изолированных спальни и кухня правильной квадратной формы, где можно поставить большой стол для семейных торжеств. На эту квартиру при 100% оплате (в том числе при помощи ипотеки) действует скидка. А переехать в нее можно сразу же – квартира готова.

Фото: предоставлено ЛСР

В «Мичуринский» вообще хочется переехать. Здесь тихо и уютно. Практически в каждом дворе уже стоит красавица-елочка, увешанная разноцветными игрушками, а в окнах горят гирлянды. Рядом с домами – лес, где можно кататься на лыжах или снегокатах. А также озеро, где открыли каток под открытым небом. До образовательного центра, который объединил под одной крышей детский сад и школу, пешком идти максимум 5 минут. По соседству – торговые центры, в которых можно купить все необходимое. Но самое главное в «Мичуринском» – это люди, которые неравнодушны к тому, что происходит вокруг. Вместе с соседями летом они высаживают цветы, а зимой строят снежные горки, устраивают пикники в лесу и просто ходят друг другу в гости. Здесь царит настоящая атмосфера добрососедства, которой многие районы города могут только позавидовать.