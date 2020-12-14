За сутки скончались 17 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано 397 новых случаев COVID-19, из них 231 - в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев достигло 51 757.

Общее число выписанных достигло 44 031 (+101). Кроме этого зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 230.

- Состояние 600 госпитализированных оценивается как тяжелое, 348 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 232 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в оперштабе.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 14 декабря 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Диагноз также был подтвержден у жителей Тавдинского и Талицкого городских округов, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Белоярского городского округа, Березовского, Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Нижних Серег, Нижней Туры, Режа, Ревды, Сухого Лога, Сысертского, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Новой Ляли, Невьянска, Первоуральска, Асбеста, Артемовского, Бисерти, Богдановича, Нижней Салды, Пышминского городского округа, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Красноуфимского района, Качканара.

Отметим, что сегодня в регион доставили новую партию вакцины от коронавируса - 2 100 доз.

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