ЦБ готовит к выпуску пять миллионов монет, посвященных Екатеринбургу

Уральской столице посвятят коллекционную монету Фото: Алексей БУЛАТОВ

Памятную монету «Екатеринбург» из недрагоценных металлов выпустит Центробанк в 2021 году в количестве пяти миллионов экземпляров в серии «Города трудовой доблести».

Высокое звание было присвоено президентом России Владимиром Путиным Екатеринбургу и Нижнему Тагилу в июле 2020 года за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Уральские предприятия в двух крупных промышленных центров региона обеспечивали бесперебойное производство военной техники и гражданской продукции.

За присвоение Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» высказались 700 тысяч человек. После этого уральской столице пообещали вернуть Краснознаменную группу, которую демонтировали на Плотинке в 2013 году.

Кстати, именно в годы войны в Свердловске сформировался микрорайон Химмаш, куда был эвакуирован завод «Большевик» из Киева.