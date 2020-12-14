Михаил Наумов будет под арестом до 9 февраля 2021 года. Фото: СОЦСЕТИ

Городской суд Березовского арестовал на два месяца известного учителя рисования Михаила Наумова, которого обвинили в изнасиловании 14-летней девочки. Согласно постановлению следует, что 49-летний преподаватель знал потерпевшую.

Суд пришел к выводу, что с учетом тяжести инкриминируемого преступления, оставшись под домашним арестом, Наумов может оказывать давление на потерпевшую. Кроме этого подтвердилась информация о том, что инцидент произошел по месту работы - в арт-студии «Моне».

- Также Наумов может скрыться от следствия и суда, чем осложнить производство по делу, - говорится в постановлении суда.

Михаила Наумова задержали 9 декабря сотрудники уголовного розыска. Поводом стало заявление матери школьницы из Екатеринбурга, учитель рисовании сознался в преступлении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Преподавателю городской школы искусств грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Суд отправил Михаила Наумова в СИЗО до 9 февраля 2021 года, но у него есть возможность подать апелляцию в Свердловский областной суд.

Друзья и знакомые Михаила Наумова запустили в соцсетях хэштег #Березовскийтребуетдоказательств. Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что в 2019 году в Екатеринбурге признали виновным фитнес-тренера Алексея Сушко. Мужчину уличили в мастурбации перед девочкой, суд назначил тренеру 6 лет в колонии строгого режима.

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