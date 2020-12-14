Михаила увезли в отдел полиции, но он отделался штрафом. Фото: Instagram/ zhuk_video

В метро Санкт-Петербурга задержали группу блогеров, которые перепрыгивали через турникеты. Среди пранкеров оказался и екатеринбуржец Михаил Жуйков. В этот раз приключения парней завершились в отделе полиции. Но они отделались штрафом в 20 тысяч рублей.

Напомним, что Жуйков «прославился» на весь Екатеринбург после автопробега в бассейне вместе с девушками в купальниках. Тогда сотрудники ГИБДД оштрафовали участников вечеринки на 1000 рублей. Потом блогеры устроили затор на Плотинке.