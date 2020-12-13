Водитель и пассажир погибли: на Урале легковушку вынесло под колеса фуры

Погибшими оказались пассажир и водитель Volkswagen Polo. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП, где погибли два человека. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент ехала фура.

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора, который был установлен в легковушке. На видео видно, как водитель потерял управление над машиной и Volkswagen начало выносить на встречную полосу.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 17:00 на 211 км автодороги Пермь – Екатеринбург. За рулем Volkswagen Polo находился 25-летний мужчина. Его стаж вождения четыре года. Он ехал со стороны Екатеринбурга.

- Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречной грузовой автомашиной DAF, - рассказали УГИБДД по Свердловской области.

Водителем фуры оказался 53-летний житель города Рославль Смоленской области. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что ехал в направлении Екатеринбурга по своей полосе. Неожиданно на его полосу выехал встречный автомобиль. Водитель фуры вывернул руль вправо, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте, а 21- летний пассажир легковушки от полученных травм умер в «карете» скорой помощи по дороге в ЦРБ Красноуфимска.