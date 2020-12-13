«Нам пошел на пользу карантин»: Сергей Шнуров признался, что его уральская жена ждет ребенка

Жена музыканта родом из Екатеринбурга. Ее отец занимает высокий пост в структуре УГМК Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музыкант Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», рассказал о том, что его жена Ольга Абрамова ждет ребенка.

В марте прошлого года супруга Шнурова, светская львица из Екатеринбурга, которая является дочерью топ-менеджера УГМК, пообещала, что не будет рожать для эпатажного музыканта ребенка. Но, видимо, за это время Ольга Абрамова поменяла первоначальное решение.

О том, что супруга беременна Сергей Шнуров рассказал в своей привычной манере – написал по этому поводу стих. Его музыкант опубликовал у себя в Instagram.

- С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошёл на пользу карантин, ближе стали наши с тобой части, - написал музыкант.

Фото: Instagram Сергея Шнурова

Как оказалось, Ольга беременна уже несколько месяцев. Об этом рассказал один из участников группировки «Ленинград» Стас Барецкий.

Свои отношения с Ольгой Абрамовой музыкант поначалу комментировал неохотно. Когда в декабре 2018 года Сергей Шнуров стал гостем шоу «Вечерний Ургант», то сказал о своей новой жене лишь пару слов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.