Экс-глава Екатеринбургской епархии провел последнее богослужение на Урале [ВИДЕО]

Губернатор Евгений Куйвашев также посетил литургию в Храме-на-Крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Храме-на-Крови в воскресенье, 13 декабря, прошла божественная литургия, которую провели бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и новый глава митрополии епископ Евгений (Кульберг).

Божественная литургия в Храме-на-Крови стала своеобразным прощанием Кирилла с Екатеринбургом. Поэтому на богослужении присутствовали первые лица региона. В частности, на литургию пришел глава Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Павел Креков, а также мэр уральской столицы Александр Высокинский.

Богослужение провели бывший (справа) и действующий глава митрополии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наш фотограф Алексей Булатов посетил литургию в Храме-на-Крови. Судя по снимкам «антиковидные» меры соблюдались далеко не полностью. Храм был заполнен под завязку, люди стояли бок о бок, а на многих прихожанах не было масок.

Судя по снимкам, социальную дистанцию в полтора метра внутри помещения никто не соблюдал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Священнослужители, как и многие прихожане, были без масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прихожане причащались из одной ложечки, как это было в добрые - "докоронавирусные" времена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, решение о смене митрополита в конце прошлой недели принял Священный Синод Русской православной церкви.

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