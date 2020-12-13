597 человек в тяжелом состоянии: коронавирус подтвердился еще у 389 уральцев

349 человек доставлены в отделения реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 389 жителей региона. Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге (+248). По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее число зафиксированных случаев пандемии коронавируса в регионе составляет 51 360.

- Состояние 597 госпитализированных оценивается как тяжелое, 349 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 238 – на аппаратах ИВЛ, - уточнили в оперативном штабе.

Число пациентов свердловских больниц, которые находятся в средней тяжести, составляет 1 215. Еще 2 556 больных в состоянии средней тяжести находятся в лечебных учреждениях Екатеринбурга.

Всего из больниц, по последним данным, выписаны 393 человека, а общее количество выписанных пациентов достигло 43 630.

Также по последним данным в Свердловской области зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число подобных случаев в регионе составляет 1 213.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.