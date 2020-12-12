На Урале работникам хлебокомбината четыре месяца не платят зарплату: возбуждено уголовное дело

Сотрудники хлебокомбината не получали деньги с августа 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам хлебокомбината в городе Первоуральск Свердловской области.

По версии следствия, руководство предприятия из корыстных целей с августа по ноябрь этого года не платило заработную плату 160 сотрудницам, задолжав им в общей сложности 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Сейчас следователи выясняют, как так вышло, что несколько месяцев люди не получали честно заработанные деньги. Идет сбор доказательной базы, а также устанавливается конкретное лицо, допустившее финансовый хаос на хлебокомбинате, чтобы привлечь его в качестве обвиняемого.

Сейчас решается вопрос о том, кого из руководства привлечь к ответственности в качестве обвиняемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Принимаются меры по установлению имущества предприятия, в счет которого в дальнейшем возможно было бы погасить возникший перед гражданами долг по заработной плате, - рассказали в пресс-службе регионального СКР.

В прокуратуре Свердловской области пояснили, что за преступление, предусмотренное ч.2 ст.145.1 УК РФ, действующим законодательством установлена уголовная ответственность, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 3 лет.