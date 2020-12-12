Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 декабря 2020 года

На Урале продолжает действовать масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 401 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 264 новых случаев COVID-19 приходятся на Екатеринбург.

Также новые случаи заражения официально подтверждено в Бисерти, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Дегтярске, Кушве, Кировграде, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших на сегодняшний день на Среднем Урале составляет 50 971 человек, из них по официальным данным 43 237 человек полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 406 человек.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

На сегодняшний день состояние 591 пациента с коронавирусом остается тяжелым, 347 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 240 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 16 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии по официальным данным составляет 1 195 человек.

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