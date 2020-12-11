Наталья Образцова работает с 1-6 классами. Фото: предоставлено героиней публикации

Необычный классный час устроила ученикам третьего класса школы № 107 Екатеринбурга преподаватель истории Наталья Образцова. Чтобы рассказать детям о героях Древней Руси, учительница переоделась в богатыря. Занятие прошло в рамках урока Славы и Памяти.

- О великие потомки наши. Из глубины веков пришел к вам рассказать о подвигах русских и богатырях наших славных! - говорит в начале выступления учительница.

По словам коллег, женщина работает в школе в качестве педагога-организатора с 1-6 классами. Как выяснилось, костюм богатыря далеко не единственный образ Натальи Алексеевны.

- Она всегда старается придумать что-то новое, особенно, когда проводит тематические классные часы. На 1 сентября переодевалась в Фиксика. Дети ее просто обожают, у Натальи Алексеевны стаж работы более 40 лет, - делятся в школе № 107.

Наталья Алексеевна в образе Фиксика 1 сентября. Фото: предоставлено героиней публикации

ТАК ДЕТИ ЛУЧШЕ УЧАТСЯ

В школе в микрорайоне Эльмаш Наталья Алексеевна работает на протяжении 37 лет. От своей основной деятельности она отошла год назад, теперь занимается исключительно внеучебной работой. В условиях пандемии выступать стало намного сложнее, нельзя собрать вместе даже одну параллель, и приходится выступать в каждом классе отдельно.

Рабокар Поли. Знай правила движения! Фото: предоставлено героиней публикации

Учительница даже не ожидала, что ее нестандартный подход вызовет восторженные отзывы в соцсетях.

- Я, как и многие учителя нашей школы, человек одинокий. Я стараюсь нести детям радость, чтобы у них был интерес к учебе и изучению истории своей страны. Костюмы я делаю за свой счет, раньше они использовались только по праздникам. Конечно, нелегко по несколько раз в день выступать в младших классах. Но когда я вижу завороженные взгляды детишек, то забываю про усталость, - рассказала «КП» Наталья Оборина.

В ближайших планах Натальи Алексеевны новогоднее представление, где она исполнит роль елочки.

- Вы не подумайте, что я всегда выступаю одна. Дети тоже принимают участие. Недавно мы делали выступление «Путешествие в витаминную страну», посвященную здоровому питанию. Задумки у нас рождаются в ходе коллективных обсуждений, а я просто их воплощаю. Сейчас главная мечта снять ролик к Новому году, чтобы в нем приняли участие и другие учителя. Так мы сможем поздравить всех тех, кто учится дистанционно, - добавила Наталья Алексеевна.

Веселые игры с арбузами. Фото: предоставлено героиней публикации

КСТАТИ

Иногда учащимся приходится переодеваться, чтобы впечатлить педагогов. Именно так поступил один из студентов Уральской архитектурной академии, который пришел на лекцию в костюме огромного рыжего кота. Так парень попытался надавить на нежные чувства преподавателя к домашним питомцам.