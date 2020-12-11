За сутки в регионе зарегистрировали 402 новых случая заражения COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые с начала пандемии число зафиксированных случаев коронавируса в Свердловской области превысило четыре сотни, за последние сутки заболели 402 человека. Из них 219 – в Екатеринбурге. Таким образом, общее число заболевших достигло 50 570. Кроме этого от COVID-19 скончались 17 пациентов, общее число смертей 1 179.

Выписано 405 человек. Общее число выписанных достигло 42 831.

- Состояние 592 госпитализированных оценивается как тяжелое, 345 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 246 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в оперштабе региона.

Добавим, что в числе заболевших, помимо екатеринбуржец, числятся жители Рефтинского, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Качканара, Махнево, Нижнего Тагила, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Алапаевского района, Артинского и Арамильского городских округов, Березовского, Горноуральского городского округа, Ивделя, Тавдинского и Талицкого городских округов, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Красноуральска, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Краснотурьинска.

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